Ya no tiene queja, construirán el puente

Doralis Mela está más feliz que una lombriz, después de que su queja no cayera oídos sordos, tras la solicitud de arreglar el puente de su comunidad.

Por sacar a relucir la situación, el mal estado en que estaba el puente por donde muchos lugareños deben pasar diariamente, a la presentadora le llamaron chola, india piojosa que su papá pedía comida porque no tenían qué comer, pero con mucho orgullo les dejó saber a sus detractores, que sí, que todo era ciertos y no le da vergüenza; aclarando además que no le pagaron por hacerle campaña sucia a nadie, porque no le interesa la política, lo que si le interesaba era que le dieran solución.

Publicidad

Doralis estaba dispuesta a meterle mano al puente junto a moradores que la apoyaban, y hasta recolectaron materiales para la mejora, pero recibió la llamada el viernes deldiputado, pidiéndole que parara todo, ya que las autoridades correspondientes se harán cargo de todo, y además aprobaron la construcción del puente vehicular.

“La queja dio buenísimos resultados... Quiero empezar por darle las gracias a mi querido y respetado @victorlijin por todo el apoyo y también agradecerle a las demás personas que se ofrecieron ayudarme, MUCHÍSIMAS GRACIAS. El diputado @castillero_me me informó que las autoridades harán los dos puentes y empezarán a trabajar en el puente colgante este lunes 18 de octubre”, detalló Mela.