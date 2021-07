¿Se murió la fiebre de Sech?, esa es la gran pregunta que tiene el DJ dominicano Jhaydon Allier, de La Lata Radio (programa de música urbana), luego de que, según él, la moda por grabar con el panameño no es como antes.

De acuerdo con el animador, quien analizó la carrera de Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, desde el éxito “Otro Trago”, el panameño fue pedido por todos los artistas para colaboraciones, hecho que lo llevó a saturarse.

“Sech estaba saliendo en todas partes, incluso grabó con todos los artistas top, y llegó un momento que se estaba saturando y es ahí donde viene mi pregunta ¿ya se cansaron de Sech?”, expresó Allier en su Podcast.

Según el locutor, no es que Sech esté abajo, pues mantiene muchos temas que están sonando bien.

“Mientras Sech era el número uno todo el mundo quería grabar con él... Ahora quizás Sech no es número uno, pero si se mantiene, tiene muchas canciones sonando bien, su álbum está caminando bien, pero ahora no vemos a todo el mundo matándose por Sech, ¿pasó la fiebre?”, señaló.

El DJ comentó que a veces los artistas top lo que hacen con los artistas del momento es apagarlos, según su criterio, a veces las colaboraciones son deshonestas.

“No siento esa emoción de Sech, es como si Sech es un artista establecido en el género. A veces los artistas (los top) lo que hacen es que te apagan, mire como apagaron el remix de 'Hecha para mi' y terminaron apagando la canción... creo que esas colaboraciones no se dan sinceras, honestas. Pasó la fiebre, se cansaron de los colores, no veo que lo inviten a los remix... puede ser que no estén aceptando colaboraciones (su disquera). No se siente la algarabía, soy el único que está pensando eso”, sentenció el locutor.

Cerró su podcast con la interrogante “¿Sech está entre los 10 artistas del género si o no”.