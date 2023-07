Yailin acusa a Anuel de golpearla en su embarazo y quitarle su plata

El cantante Anuel y Yailin la má viral formando tremendo revulú anoche, esto luego que la famosa indicara que el artista le trabó la mano mientras estaba embarazada y le quitara todo el dinero que tenía.

Como era de esperarse, el famoso no se quedó callado y se defendió en sus redes sociales de todas las acusaciones.

Anuel AA no se quedó callado ante las acusaciones de su ex, Yailin, quien publicó fotos y mensajes explícitos de un supuesto maltrato del que fue víctima por parte del padre de su hija.

"Pero más bajo de lo más bajo.... Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tu misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso", escribió el intérprete de "Más rica que ayer". "Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad".

Toda la bomba explotó, tras una guerra que Anuel mantuvo en redes, con el nuevo amigo de Yailin, Tekashi69, quien públicamente mostró su descontento por la imagen que Anuel mostró de Cattleya, ya que supuestamente, la mamá de la pequeña no estaba preparada para hacerlo.

"Eres una rata", escribió Tekashi69. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista".

Tekashi —quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical "Pa ti"— salió en su defensa.

"Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", le sacó en cara Tekashi a Anuel. "Pampers, renta pa la casa, leche, ropa…pa'l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández.

Anuel de una le contestó. "Aléjate de mi hija", le escribió al cantante de ascendencia mexicana en sus redes. "Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado".

Mientras la guerra entre ambos cantantes parecía no tener fin en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, la intérprete de "Soy mamá", compartió la fuerte imagen en donde aparece con un golpe en la mejilla e insinuó que el culpable aparentemente fue el padre de su única hija.

"¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bahh mentirosa", escribió Anuel. "No se dejen engañar. La verdad convence, no grita. Qué mentirosa!

Abogado de Yailin procederá de manera legal

Según abogado Andrés Toribio, quien representa a la cantante, se iniciará un proceso legal por agresión.

"Nuestra representada, la Sra. Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin La Más Viral, deja claro que accionará en justicia en las próximas horas, en razón de las agresiones físicas y psicológicas recibidas durante su periodo de gestación, de mano de su expareja", se lee en un mensaje publicado en redes sociales.

"Le establecimos a la misma no exponer y/o publicar nada relativo al tema desde este momento", con lo que se informa que la dominicana no hará ningún tipo de declaración al respecto.

