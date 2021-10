'Youtuber' Alex Tienda se da su baño de pueblo y recorre Panamá

El conocido "youtuber" mexicano Alex Tienda estuvo de visita por Panamá y aprovechó para conocer algunos lugares turísticos, con la finalidad de darlos a conocer a sus millones de seguidores en Youtube.

Alex subió varias fotos a sus redes, mientras visitaba Isla Contadora y Cinta Costera, además, sobrevoló el Canal de Panamá en un helicóptero.

Hoy vamos a Isla Contadora en Panamá!



En el camino, podemos apreciar a decenas de barcos gigantes que esperan su turno para cruzar del Océano Pacífico al Atlantico, por el Canal de Panamá pic.twitter.com/hULkddYv9H — Alex Tienda (@AlexTienda) October 16, 2021

"Aquí en Panamá hay varios edificios “peculiares”… Uno de ellos es el famoso 'Tornillo'", dijo.

Aquí en Panamá hay varios edificios “peculiares”… Uno de ellos es el famoso “Tornillo” pic.twitter.com/L2cA0b1Gj9 — Alex Tienda (@AlexTienda) October 18, 2021

Recalca: "Yo veo decenas de rascacielos, un malecón increíble y montón de lugares hermosos! Cara sonriente con ojos en forma de corazón. Ahora bien, si le quitáramos tooodo eso, igual podría decir que no me gusta Panamá… Pero no es el caso, así que…".

4? … Yo veo DECENAS de rascacielos, un malecón increíble y montón de lugares hermosos!



Ahora bien, si le quitáramos tooodo eso, igual podría decir que no me gusta Panamá… Pero no es el caso, así que…



ME ENCANTA PANAMÁ! https://t.co/cG0nzapmIk pic.twitter.com/Zlhsn30iKi — Alex Tienda (@AlexTienda) October 18, 2021