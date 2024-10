Activan Alerta Amber por niña desaparecida en Changuinola

La angustia invade a una familia en Changuinola tras la desaparición de Valery Palacio, una niña de apenas 5 años. La pequeña fue vista por última vez el pasado 22 de septiembre a las 6:00 am en el sector de Quijada del Diablo, y desde entonces no se tiene noticia de su desfile.

Lucía es descrita como una niña de 90 cm de estatura, contextura normal, con cabello negro y liso, y ojos oscuros.

Su piel trigueña y sus rasgos indígenas la hacen única. En el momento de su desaparición, llevaba un vestido rosado con un diseño de corazones, chancletas de color negro y un ganchito rosado en el cabello.

Las autoridades han iniciado las investigaciones, pero los familiares y vecinos están desesperados.

