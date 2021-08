Alcalde: Las demoliciones de los viejos caserones no se detendrÃ¡n

"No vamos a parar" así respondió la tarde del lunes, Alex Lee, alcalde del distrito de Colón, al ser consultado sobre las demoliciones de viejos caserones en la ciudad de Colón.

De acuerdo con Lee, esta acción es un compromiso que se tiene con Colón, que consiste en salvaguardar la vida de los colonenses.

Indicó que sólo ayer un pedazo de losa se cayó y es lo que se pretende cuidar que no le caiga un pedazo de concreto, loza sobre un transeúnte.

Agregó el burgomaestre, que este edificio que fue demolido fue declarado por el Minsa como insalubre y por el Cuerpo de Bomberos de Colón, como una trampa de muerte, mientras el Sinaproc señaló que esta estructura no se puede salvar.

Lee en tono preocupado señaló que él no puede esperar que le caiga encima un pedazo de losa encima de una persona, como ha ocurrido como en otra a ocasiones.

"Nosotros estamos tomando el toro por los cachos", dijo el alcalde colonense.

Puntualizó que luego de ser por 15 años representante de este corregimiento (Barrio Sur), la paciencia se le agotó.

Tanto Lee como el diputado del circuito 3-1, Jairo Salazar desde hace varias semanas, han iniciado una serie de demolición de aquellos caserones que son considerados trampa de muerte, esto en medio de la falta de respuesta concreta por parte de Patrimonio histórico, en fondos para reparar inmuebles considerados como parte de la historia de Colón, como el caso de la casa Wilcox de la calle 10 avenida Central.

