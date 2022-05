Armas, municiones y carrizos de cocaína en una casa en Las Mañanitas

Panamá- Un hombre fue aprehendido por posesión ilegal de armas y municiones. Unidades policiales realizaron un allanamiento en una residencia por el delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Posesión Ilícita de Armas.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



En la diligencia en conjunto con funcionarios del Ministerio Público se detuvo al sujeto y se logró decomisaron dos armas de fuego (.40 -revólver calibre 38), dos proveedores y 18 municiones sin detonar. Las armas no contaban con los permisos correspondientes.



Una pesa digital y cierta cantidad de carrizos, presume sea cocaína, también fueron ubicados en el allanamiento.



El detenido y las evidencias fueron remitidas a las instancias judiciales a fin de continuar con las investigaciones sobre el caso.



Operación Alfil en las últimas 24 horas a nivel nacional



En las últimas 24 horas, unidades policiales aprehendieron a 207 personas, de las cuales, 141 fueron por oficios, 42 por faltas administrativas, 15 por flagrancia, ocho por microtráfico y una por narcotráfico.



Efectivos policiales junto al Ministerio Público realizaron 55 diligencias de allanamientos, incautaron 12 armas de fuego, 60 municiones, 56 paquetes con presunta sustancia ilícita y se recuperaron dos vehículos. #OperaciónAlfil

Mediante diligencia de allanamiento junto a la @PGN_PANAMA en el corregimiento de Las Mañanitas, unidades policiales decomisaron dos armas de fuego, dos proveedores, municiones, presunta sustancia ilícita y una pesa digital. Hay una persona aprehendida. pic.twitter.com/n83n05Gbhf — Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 6, 2022

Contenido Premium: 0