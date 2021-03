Asesinan a taxista en Las MaÃ±anitas; hallan el cadÃ¡ver atado a un Ã¡rbol (Video)

El taxista Ignacio Noel Quijada, fue encontrado muerto la mañana de este martes en el sector de Altos de Génesis, ubicado en el corregimiento de Las Mañanitas, en el sector Este de la ciudad capital.

Datos preliminares indican que el cadáver de Quijada fue ubicado atado a un árbol, en medio de un monte, en un bajo y cerca de una quebrada, a casi cinco kilómetros de distancia de la vía en donde se ubicó anoche el taxi que conducía.

Quijada pertenecía a la piquera de taxis de Belén y según uno de sus compañeros la última vez que supieron de él fue como a las 7:00 de la noche del domingo.

Su pareja, quien no divulgó su nombre, dio a conocer que Quijada le envió un mensaje para encontrarse la noche del domingo para hacer supermercado, pero que ella no lo leyó hasta las 10:00 a.m. de ayer y cuando intentó contactarlo ya el celular salía apagado.

Un familiar de Quijada, quien deja dos niños en la orfandad, y residía en la barriada San José, en Pacora, dio a conocer que antes de desaparecer él fue a buscar a alguien en el sector 20 de Las Mañanitas.

Residentes del lugar aseguran haber visto la noche del lunes a cuatro personas entrando al monte, y que después salieron cinco, entre ellos una en aparente estado de embriagues, lo que les pareció extraño.

El padre de la víctima, quien solicitó la reserva de su nombre, confirmó que el cadáver de su hijo estaba amarrado a un árbol y mantenía un golpe en la cabeza, por lo que no se descarta que lo hayan asesinado en el lugar.

Las autoridades han iniciado la investigación del caso y esperan acceder al GPS del vehículo para verificar los últimos sitios en los que estuvo Quijada antes de morir.

Peritos de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Forenses, participan en la diligencia de levantamiento del cadáver para luego enviarlo a la morgue judicial, ubicada en Ancón, en donde se le realizará el examen de necropsia de rigor.

Por el momento se desconoce el móvil de este crimen.

