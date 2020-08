Asesinos y sobrevivientes de la Masacre frente a frente

La audiencia de anticipo de pruebas, en la que estarían todos los implicados en la "Masacre del Búnker" de Espinar y seis de los sobrevivientes inició ayer, pero apenas duró 45 minutos por la ausencia del imputado Miguel Almanza.

Los sobrevivientes estaban al frente de Reynaldo Antonio Cuadra McBean y Jan Carlos Hernández, imputados de ejecutar el 17 de julio a siete jóvenes colonenses residentes del sector de Valle Verde.

Asesinos, sobrevivientes (incluidos dos menores de edad), fiscal, juez y abogados de las partes, estaban protegidos con mascarillas y guardando distanciamiento dentro de la sala del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón.

"El Monstruo Rey" Cuadra y "Niñito" Hernández llegaron cerca de las 7:00 am a las oficinas del SPA, bajo fuertes medidas de seguridad. La audiencia arrancó a las 8:30 am, pero se suspendió al no estar presente Miguel Almanza de 18 años de edad, quien mantiene medida cautelar de firma los 30 de cada mes.

En principio se amagó con imponer una multa de $500, pero luego se aclaró que no se le notificó adecuadamente.

El juez Nelson Quijada indicó que todo lo referente al anticipo de pruebas se trasladó para el lunes.

El fiscal Adolfo Pineda dijo que su notificó con suficiente anticipación, pero de forma sorpresiva, uno de los imputados, no acudió. Comentó que aunque el lugar es distante (La Tagua), donde reside Almanza, existe un compromiso, de que todos participen en una diligencia de esta naturaleza.

Pineda confirmó que existen amenazas en contra de los sobrevivientes, lo que ha quedado dentro de la carpetilla.

En tanto, José Antonio Moncada, abogado defensor del joven Miguel Almanza, explicó que la oficina judicial del Spa en Colón, no pudo notificar a tiempo a su defendido y recordó que éste vive en un lugar distante.

Añadió que a las 4:30 pm del miércoles se comunicó con la madre de Almanza, sobre la notificación, pero ella le manifestó que a esa hora, no hay transporte público hacia Tagua, de allí que se hizo imposible contactarlo.

El juez le señaló a la Fiscalía que no es Moncada quien debe notificar, sino la oficina judicial.

Maria Váldez, madre de Miguel Almanza, dijo sentirse triste, porque su hijo no pueda regresar a su casa, en Valle Verde, donde reside.

Pero dijo que tiene fe en Dios todopoderoso, y ante los ojos del Señor, que su hijo es inocente. Espera que en la próxima audiencia, declaren a su hijo inocente de todos los cargos.

En tanto para hoy se programa la extracción de la información del celular de Jan Carlos Hernández, quien fue el que alertó al "Monstruo" que jóvenes de Valle Verde irían el 17 de julio al lago Gatún e idearon robarle.

"Niñito" señala al "Monstruo Rey" como el responsable de los disparos en la cabeza que acabaron con las hermanas Azucena (20 años) y Yulissa Martínez Daley (25 años); las hermanas Leydis y Yeleny Mariota Villarreta, de 15 y 16 años, respectivamente; Bladimir Garay, de 18 años; Edgar Jiménez, de 22 años; y Santiago Carbajal Hormiga, de 17 años.