¡Canallas! Solo vivió un año y meses. Golpean a bebé hasta matarlo

¡Murió por golpes, heridas y maltrato! El pequeño cuerpo de Bladimir Castillo Racero, de un año y medio, tenía marcas huella en su cuerpo de un largo historial de maltrato que había recibido en su corta vida. Esta semana su madre fue capturada, casi dos décadas después de la muerte del niño.

Era un domingo del año 2002, cuando el pequeño ingresó con vida al hospital Manuel Amador Guerra. El reloj marcaba las 2:40 de la tarde. Cinco minutos después, murió a causa de un sangrado intestinal.

Los médicos que atendieron el caso dudaron de la información que habia suministrado la madre, quien afirmó que Bladimir había convulsionado y caído. Las marcas en la piel del menor, revelaban que los golpes no eran recientes, por lo que se abre un caso para investigación

Las dudas fueron despejadas por el resultado de la autopsia. El menor presentaba un cuadro de violencia, con golpes en el cráneo, región dorso lumbar, hombro izquierdo, mentón, tórax, lado derecho del abdomen, dedos índice y meñique.

Los médicos forenses establecieron que había lesiones antiguas y recientes que provocaron las hemorragias intra-abdominales y las lesiones en las costillas eran antecedentes de fracturas, de más o menos 2-3 semanas, indicativo de lesiones traumáticas anteriores.

¡Culpables!

Su madre, Zuleika Racero y Basilio Castillo, el padrastro de Bladimir, fueron vinculados como autores del crimen. Ambos, junto a la víctima, vivían en el cuarto 23 en caserío del sector de La Playita, un albergue de piedreros y orates.

El caso se mantuvo en investigación y no fue hasta dos años después, el 18 de agosto del 2004, cuando el padrastro del menor fue aprehendido, acusado y condenado a 20 años de prisión por el asesinato del menor.

El hombre era consumidor de drogas y tenía antecedes de maltrato contra el hermanito de Bladimir, otro niño de 4 años. La situación llegó a las instancias judiciales.

Zuleika Racero, la madre del pequeño, logró evadir la justicia. La mujer tuvo 4 hijos de una primera relación que mantuvo antes de conocer a Basilio Castillo, quien los reconoce y los registra con su apellido.

Después de 18 años de la muerte de su hijo, el 13 de octubre del 2020, un jurado de conciencia, en una audiencia celebrada en Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dictó el veredicto unánime de culpabilidad contra Zuleyka Rasero Jenkins por el delito Contra la Vida e Integridad del pequeño.

Durante la audiencia, la mujer no mostró arrepentimiento, dolor o temor. No derramó una lágrima, no hubo expresiones de asombro o tristeza. El defensor público argumentó que Zuleyka no debía ser castigada por ser víctima de su pareja sentimental, con el cual tuvo un hijo, en medio del juicio.