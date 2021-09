Capturan a 6 de la pandilla "Los Chamucos"en Las Tablas [Video]

Panamá- Las autoridades de la provincia de Los Santos lograron desarticular la primera pandilla reconocida como tal en esta región del país, la cual operaba desde el sector conocido como Santa Isabel, en la ciudad de Las Tablas.

Según se informó, se trata de la organización ilícita Los Chamucos o El Cartón, a cuyos integrantes se les relaciona con delitos como: homicidio, posesión de armas de fuego y drogas, entre otros.

Mediante operativos de allanamiento realizados en 15 sitios de forma simultánea, se logró la aprehensión de seis personas, entre ellas una mujer, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades.

Nathaniel Murgas, fiscal superior especializado en delitos de asociación ilicita, indicó que a los supuestos íntegrantes de la pandilla se les daba seguimiento desde el año 2019, y algunos de sus miembros ya han sido procesados por otros delitos.

Mediante la Operación Cronos, se realizaron los operativos a primeras horas de la mañana del martes, logrando aprehender a seis personas, de nueve que se tenían señalados como sospechosos.

Una persona, también supuestamente relacionada a este caso, fue aprehendida en el sector de Felipillo, en Panamá Este, el cual es señalado como uno de los integrantes de la pandilla, encargado supuestamente de mover drogas entre ambas provincias.

El comisionado Carlos Valencia, director de Investigación Judicial, indicó que para esta operación se utilizó un recurso de 150 unidades policiales, entre ellas algunas que venían de la provincia de Panamá.

Las autoridades judiciales no descartan que algunos de los integrantes de esta organización delincuencial estén relacionados con hechos de violencia que se han dado en los últimos meses en la provincia de Los Santos, con saldo de personas muertas y heridas.

No se descarta que en los próximos días se realicen nuevas acciones policiales, en búsqueda del resto de los miembros de la pandilla pendientes por aprehender.



Pandillas activas en el país



Unas 89 pandillas operan entre Panamá Centro y San Miguelito, lo cual equivale a un poco más de 50% de estos grupos delincuenciales reconocidos a nivel nacional.

Según el Ministerio Público, en Panamá Centro hay identificadas 60 pandillas, en tanto que en el distrito de San Miguelito hay un registro de 29.

En total hay 160 pandillas activas en las 10 provincias del país.

