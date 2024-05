Decomisan más de $19 mil y 224 son aprehendidos en Operación Apolo

Las autoridades decomisaron más de 19 mil balboas en efectivo y aprehendieron a 224 personas en las últimas 24 horas como parte de la Operacón Apolo que realizan a diario.

Las estadísticas del operativo revelan que: entre los capturados, ¡127 por oficios, 58 por faltas administrativas, 19 agarrados en plena acción delictiva, 2 por narcotráfico y 18 por andar vendiendo sustancias!



Pero eso no es todo, la Operación Apolo no se anduvo con chiquitas. Hubo 72 allanamientos, donde decomisaron 7 armas de fuego, 192 balas, 3 paquetes de droga y hasta se llevaron 3 carros y dos lanchas. ¡Y eso no es todo! También se llevaron de tramite a 1,149 extranjeros.

Y si pensabas que eso era todo, las unidades de tránsito no se quedaron atrás: pusieron 2,439 multas por todo, desde velocidad hasta luces que no prendían. ¡Chuzo, tremendo trabajo!

