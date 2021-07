DJ le propina brutal golpiza a su pareja en un balcÃ³n; ella no lo denuncia

Una mujer, que fue identificada como Andrea Artigas fue brutalmente agredida por su pareja sentimental, el DJ interncional May Stone, mientras se encontraban en el balcón de uno de los apartamentos del edificio Miramar, ubicado en la Avenida Balboa, diagonal al Parque Urracá.

Según información preliminar el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo cuando en el inmueble se encontraban otras personas, que tras el suceso abandonaron el apartamento.

Publicidad

La agresión fue captada en video desde un edificio cercano y divulgado en redes sociales, por lo que al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional para investigar la situación, pero se informó que la dama afectada no interpuso la denuncia en contra del agresor.

En las imágenes captadas en el video se aprecia a la mujer parada en la puerta del balcón hablando con alguien que está dentro de la habitación. En segundos ella retrocede y aparece en escena un hombre con el brazo izquierdo alzado caminando hacia ella en actitud amenazante.

La Artigas cae al suelo y es allí en donde el Stone aprovecha para propinar la brutal golpiza a puño limpio.

A través de un comunicado oficial May Stone pidió disculpas a Andrea Artigas (víctima), el cual reproducimos íntegro a continuación:

"Primero quiero pedirle disculpas a Dios, luego a mi Manager y Pareja Sentimental, Andrea Artigas, la cual ha sido una excelente persona, segundo a su familia que tanto apoyo me han brindado, a mi familia que siempre ha estado ahí en todos los momentos buenos y difíciles, y por último a la opinión pública, a mis seguidores y mis amigos, los cuales siento que he defraudado, ya que me conocen y saben que soy una persona íntegra, emprendedora y con ganas de seguir adelante, repito nuevamente, quiero pedir perdón a todos, por la situación presentada en horas de esta madrugada, sé que no hay excusa válida y mis sentimientos solo son de tristeza e incertidumbre, tanto mi pareja sentimental como nuestros amigos están intentando entenderlo, sé que es difícil perdonar este tipo de situación, pero hay personas que me han brindado apoyo, pero que saben que nunca he tenido en 4 años de relación sentimental y laboral algo ni mucho menos parecido, juntos hemos tenido una relación profesional y de amplio sentimiento y por último le pido a Dios fortaleza a para afrontar esta situación pues es repudiable, y yo mismo nunca lo he aceptado, estoy seguro de que es mi primera y única vez, y a todo el país mis más sinceras disculpas de corazón".