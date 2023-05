Dos detenidos y 669 paquetes de droga decomisados

Panamá- Las autoridades de Panamá incautaron 669 paquetes de droga y capturaron a un ciudadano panameño y otro colombiano en dos operaciones antinarcóticos realizadas en las últimas horas.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía), informó este martes que 287 paquetes de sustancia ilícita, no precisada en su tipo y peso, fueron hallados en una embarcación durante un patrullaje marítimo en Isla Colón, situada en el Caribe panameño.

Por esta incautación fueron aprehendidos un ciudadano panameño y otro colombiano, de acuerdo con la información oficial.

En otro procedimiento, las autoridades ubicaron 382 paquetes de presunta droga, no identificada, dentro de un contenedor con vehículos en un puerto del Pacífico panameño, indicó el Ministerio de Seguridad Pública, que no informó de detenidos por este caso.

En lo que va del año, los cuerpos de seguridad panameños han decomisado más de 34 toneladas de sustancias ilícitas y han capturado al menos a 170 personas, de ellas 116 panameñas y 54 extranjeras, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades de Panamá incautaron en 2022 la cifra histórica de 138,41 toneladas de drogas, de las que 108,82 toneladas eran cocaína.

Panamá es utilizado como puente de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino principal EE.UU., el mayor consumidor de cocaína del mundo, y también Europa. EFE

#Decomiso| En diligencia de patrullaje marítimo en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, la Fiscalía de Drogas en conjunto con @SENANPanama ubican una embarcación con 287 paquetes con presunta sustancia ilícita. Se aprehenden a dos personas (un panameño y un colombiano). pic.twitter.com/XbH6Zi8vma — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 23, 2023

