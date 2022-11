Dos meses sin resultados en la búsqueda de niña desaparecida

Mañana se cumplen dos meses de la desaparición de Derlyn Llerena Saldaña, la menor de 9 años, que fue vista por última vez cuando se dirigía a su escuela la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro, el distrito de San Miguelito.

Hoy, el Ministerio Público anunció que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de San Miguelito, continuará con la investigación por la desaparición de la pequeña.

A la fecha no hay rastros que conduzcan hacia dónde se encuentra la niña de 9 años ni tampoco información real sobre qué le ocurrió a Derlyn Llerana, solo hipótesis de una situación que no ha logrado descifrar la Policía Nacional ni el Ministerio Público.

Este es el sentimiento de algunos de los familiares y personas cercanas a este caso que expresaron su molestia ante el trabajo que realizan las autoridades competentes.

Los familiares de la niña acudieron a la Fiscalia de San Miguelito a poner la denuncia a eso de las 7:00 de la noche, el 13 de septiembre, mismo día de la desaparición de la pequeña. Así lo dio a conocer la madre de la menor, Danis Saldaña,

Para las autoridades este es un caso particular porque no hay (pedido de) rescate, no hay nada, hay un silencio total.

La búsqueda de la menor involuctó a todos los estamentos de seguridad del país, en un operativo que se extendió a la frontera con Costa Rica.

La familia y amigos han repartido volantes con la imagen de la niña, y el Ministerio Público y la Policía Nacional aún mantiene una recompensa de 5.000 dólares por información que lleve a su localización.

Once días después de la desaparición de la menor, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino y el director de la Policía Nacional, John Dorheim, afirmaron que el caso era una prioridad, sin embargo, el tema, poco a poco ha quedado en el olvido.

