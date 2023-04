El oscuro negocio de los préstamos 'gota a gota'

La práctica de préstamos "gota a gota" o "prestadiario" va en aumento entre micro y pequeños comerciantes, lo que provoca preocupación en Panamá, debido a los delitos asociados con ella.



El "gota a gota" es sencillo. Son préstamos rápidos y fáciles, sin garantías ni avales con la única exigencia de un pago de cuotas diarias, de $5, $8, $10, sumas muy pequeñas, pero con altísimos intereses.

Los expertos advierten sobre las graves consecuencias que pueden tener estos préstamos informales para los prestatarios. El dinero podría ser producto de actividades de narcotráfico.

Preocupaciones en Panamá

El periodista especializado en temas económicos, Hitler Cigarruista, ha expresado su preocupación ante esta modalidad de préstamos que está proliferando en el país.

Estos prestamistas han enganchado a microempresarios que necesitan créditos rápidos y sin tantos papeleos o exigencias de entidades bancarias y financieras.

Sin embargo, si no se cumple con las cuotas, se corre un alto riesgo, como la pérdida de los bienes comprados con el préstamo y la violencia de los cobradores, que pueden incluso desquitarse en la casa de quien no cumple con los pagos.



Cigarruista cree que estos prestamistas han enganchado a microempresarios de la Avenida Central, Arraiján, Calidonia, La Chorrera y de todo el país, que necesitan créditos rápidos y sin tantos papeleos o exigencias de entidades bancarias y financieras



"Donde haya un microempresario que necesita crédito para poder manejar su negocio y no tiene acceso a la banca, a las cooperativas y a otros servicios financieros, estos señores se presentan con el préstamo y cobran día a día, esa gotita, gotita, gotita, gotita", indica el comunicador.



Las autoridades del Ministerio Público han tomado algunas medidas, pero esta práctica está proliferándose y no hay nadie que le ponga un alto a este problema.

Esta práctica no es nueva en Latinoamérica, pero hay alerta debido a que algunas de estas personas que prestan dinero están relacionadas con el narcotráfico y lavan su dinero a través de estas operaciones.



Cigarruista cree que el negocio es redondo y las personas que se dedican a esta práctica "ganan doble, porque por un lado, lavan el dinero supuestamente proveniente del narcotráfico, y por el otro lado, están recogiendo intereses leoninos.



Alertas en Latinoamérica

En Bolivia, Perú y Argentina se afirma que grandes bandas criminales colombianas como "Los Urabeños" o la "Oficina de cobro de Envigado" están detrás de la ola de prestamistas "gota a gota" en América Latina.

En otros países, grupos, en su mayoría compuestos por colombianos, han sido arrestados y condenados por delitos como la usura, el robo, lavado de dinero y agresiones.

Recomendación sana

Cigarruista recomienda a los microempresarios que busquen mecanismos legales para financiar sus negocios y eviten este tipo de préstamos informales. Existen opciones disponibles, incluso a través del teléfono celular, para obtener financiamiento de manera segura y legítima.

Es importante que las personas tomen medidas preventivas para evitar ser víctimas de estos préstamos informales y las consecuencias negativas que pueden seguir.

Buena vista

Los usuarios de la cuenta @Críticapa02 , donde se posteó el video de Cigarruista explican que los préstamos "gota a gota" sirven "para pagar los servicios públicos o cuando no hay plata para comer".



En uno de los comentarios se puede leer: "Sacar préstamo en banco o financiera es una película te piden hasta los papeles de la casa, ficha del seguro de el último difunto, que sucede que se necesita el efectivo lo más rápido posible para sufragar algún gastos".



Por su parte, @arco0399 considera que hay problemas más serios como "la delincuencia, la corrupción, el agua , el calentamiento global , la basura, la educación, y el JUEGA VIVO.



Otros señalan a las autoridades que permiten esta práctica... "Yo me preguntó como hacen para circular estos colombianos en moto llegan intimidando a la gente y algunos hasta con arma señores... YO LOS HE VISTO! Entonces como andan asi sin documentos legales ??? Aaaaaa pero a mi si que soy panameña me quieren parar pidiéndome licencia, cédula y toda madre en los famosos retenes sino BOLETIADA... QUIEN LE PONDRÁ EL CASCABEL AL GATO??? En otros paises SACARON A TODOSSS....



Hay quien indicó que hasta "los tongos piden gota a gota" y también uno que comparte el planteamiento del periodista. "Eso préstamos lo hacen colombianos y la gente cae y se meten en desastre casi todos buhoneros de la Central y Mercado y billeteras de Penonomé están ahorcado con estos préstamos ilegales por extranjeros".



El post con la postura del periodista generó cientos de comentarios y en dos horas, el video obtuvo 60 mil reproducciones, destapa la realidad que viven pequeños empresarios que en busca de financiamientos para sus negocios, quedan hundidos y pagando hasta 10 veces el total del préstamo solicitado.



