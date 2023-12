Exdirectora de Arap demanda a ministro del Mida por $150 mil

Panamá- Yarelis Martínez, exdirectora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), demandó al ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama por $150 mil.

La compensación solicitada por Martínez se relaciona con una querella penal que ella presentó este martes ante la Procuraduría de la Nación, por la presunta comisión del delito violencia psicológica.

Publicidad

Martínez sustenta que Valderrana le gritó "chiquilla estúpida", delante de otros funcionarios de la entidad que en ese momento ella dirigía.

Ya el pasado 22 de noviembre, la exfuncionaria había presentado ante el Ministerio Público una denuncia por el mismo delito, pero esta vez formalizó el caso como una querella penal.

Al igual que hace casi cuatro semanas, el documento presentado por Martínez este martes se sustenta en los hechos ocurridos el 21 y 22 de septiembre de 2023 en la sede de la Arap, ubicada en el corregimiento de Bella Vista, es decir, hace casi 3 meses, cuando ella apenas si tenía un mes de estar como titular de la entidad, luego de que Flor Torrijos renunció al cargo en el mes de agosto para apoyar la candidatura presidencial de Martín Torrijos.

Según las declaraciones que Martínez plasmó en el escrito, el pasado 21 de septiembre Valderrama llegó a su oficina, sacó a cinco funcionarios que estaban con ella en medio de una reunión y le gritó, entre otras cosas, que él sabía quién era ella y además la trató de "chiquilla estúpida", que no tenía nada de inteligente.

Adicionalmente, según indica Martínez, Valderrama le aseguró que iba a hacer lo que tuviera que hacer para verla "fuera del puesto" y que ella "estaba obligada a seguir órdenes de él", mientras golpeaba su escritorio, al punto que otros funcionarios entraron a su oficina a verificar que estaba sucediendo.

Sustenta que como ella empezó a llorar, Valderrama le dijo que llorara "todo lo que quisiera", porque él era así, que traqueaba la mesa, y que mientras le seguía gritando, la desafió a interponer en su contra "la denuncia que quisiera".

Por otro lado, detalló que el pasado 22 de septiembre tuvo lugar el segundo altercado, pero que este estuvo relacionado con la reglamentación de la pesca de arrastre, luego de que por instrucciones de él mismo, el asesor legal Jorge Simmons, le envió un correo con el documento adjunto denominado Reglamentación General de la Ley de Pesca, donde se indicaba que el documento ya había sido revisado y aprobado por Valderrama, pero que se me estaba enviando para que yo tuviera conocimiento y que si tenía algunas observaciones la emitiera.

Indica que pese a que la Arap realizó algunas recomendaciones y comentarios a la parte de reforzar controles para los buques internacionales de pescas y de actividades relacionadas a la pesca, el día el 13 de noviembre del presente año salió publicada en gaceta oficial el decreto y en el artículo 17, hace referencia a las pesquerías actualmente aprovechadas en Panamá y Valderrama quiso hacer ver a los medios que desconocía eso, intentando culparla.

Detalla que aunque Valderrama le pidió su renuncia el 22 de noviembre, ella se negó, pero igual fue removida del cargo sin que le entregaran ningún documento formal. "Me dijo gritando —quiero tu renuncia hoy—, le respondí —yo no voy a renunciar—, golpeándome la mesa me dijo —estás botada, no tengo más nada que hablar contigo—, puntualizó Martínez.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Contenido Premium: 0