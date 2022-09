¿Familiar vinculado en desaparición de menor?

La búsqueda que mantienen las autoridades para dar con la menor Aderlyn Llerena Saldaña, de 9 años, entró en su décimo día, sin resultados positivos, pero con una investigación que avanza, según indicaron las máximas autoridades de brindar la seguridad en el país.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino indicó que espera ver los resultados (de la búsqueda) pronto, sin embargo no dio detalles ante las investigaciones que sigue el Ministerio Público.

Pino reconoció que la desaparición ha provocado cuestionamientos y preocupación entre los panameños que desean conocer, qué ocurrió con la menor y cuál es el móvil de este hecho.

En igual línea se expresó el director de la Policía Nacional, John Dornheim, quien al ser cuestionado sobre la posible vinculación de algún familiar de la pequeña, prefirió esperar el desarrollo del caso, que expresó "va avanzando por buen camino".



Perros buscan

Aderlyn Llerena Saldaña desapareció el pasado martes 13 de septiembre, cuando, supuestamente, iba desde su casa en el sector de Emberá Puru a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro.

Desde esa fecha, peritos del Ministerio Público y personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional han realizado varias diligencia en distintos puntos, sobre todo en los alrededores de la casa donde reside la menor con algunos miembros de su familia.



¿Delincuencia Organizada?

La última diligencia se realizó la tarde de este miércoles, encabezada por el fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, con el apoyo de perros de rastreos y escuadras del Sinaproc.

Se recorrieron diversos puntos, entre ellos Loma Bonita, El Chaparro, además de la calle que comunica con El Valle de Urracá, según confirmó César Lange, Director Nacional de Búsqueda y Rescate del Sinaproc.

Como parte de las estrategias, las autoridades de Panamá conctactaron a sus homólogos de Costa Rica solicitando colaboración, unida a la alerta Ambar que desde el miércoles pasado se activó a nivel nacional para todos los puertos, aeropuertos y fronteras del país.



Interrogación y recompensa

Por su parte, la Fiscalía ha centrado su trabajo en interrogar a miembros de la familia de la niña para cotejar las versiones, mientras que la Policía Nacional mantiene una recompensa de $5,000 por quien brinde información de su paradero.

Los familiares presentaron la denuncia de la desaparición de Aderlyn, a eso de las 7:00 p.m. del martes 13 de septiembre, momento en que se inician las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Los familiares afirman que habian realizado búsqueda por los alrededores de la casa de la niña, pero no lograron dar con su paradero. También han reiterado que no tienen diferencias con ninguna persona.

Unas 24 horas después de la desaparición, peritos e investigadores realizaron allanamientos en el sector de Boca La Caja, luego de recibir información ciudadana, que no arrojó resultados positivos.

Ese día, otro grupo se trasladó a la casa donde reside la menor en sector de Emberá Purú y recorrieron el camino que supuestamente podría haber realizado la pequeña de 9 años para llegar a la escuela. No encontraron nada.

Las cámaras de seguridad de la escuela tampoco tienen imágenes de la llegada de la menor al plantel.

Hay varias hipótesis que rodea este hecho poco común en el país, y que hoy pone en duda la efectividad de las autoridades de seguridad, ya que han transcurrido 10 días de la desaparición y solo "hay avances" en las investigaciones, pero nada concreto.







