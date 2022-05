Hay 46 personas desaparecidas en Panamá

En Panamá, un total de 46 personas se mantienen desaparecidas desde abril del 2021 a mayo del 2022, de las cuales 17 son mujeres, de entre 18 a 40 años, y 29 hombres, según información oficial revelada hoy.

En este último año se han presentado 440 denuncias sobre personas desaparecidas, de las cuales 388 ya han sido ubicadas, pero las autoridades descartan que esta cifra representen un alza en los casos.

Para el subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, Azel Samaniego, en Panamá no se ha registrado un aumento inusual de desapariciones de personas, pero aceptó que hay casos puntuales que llaman la atención no solo de la ciudadanía, también de las autoridades.

Indicó que la mayoría de estos casos se relacionan con problemas familiares, asuntos de parejas y temas mentales, pero no descartan situaciones delictivas.

indicó que "el MP sin determinar un tiempo específico podrá revelar o iniciar las investigaciones siempre que la persona realice algo que habitualmente no hace, es decir una persona que tiene una forma de vida actual y la rompe en el momento que no llega a su residencia, trabajo, lugar de estudio o amistades.

En el caso específico de la provincia de Chiriquí, se informó que hay una persona detenida, ya vinculada y que mantiene medida caurtelar. A este hombre se le está relacionando con otras tres desapariciones de mujeres, por lo que esta semana se estará presentado en una audiencia de garantías y la próxima semana, en otra.

Las autoridades descartan que estas desapariciones estén relacionadas con algún grupo criminal organizado, ya que no se ha logra recopilar suficiente información que lleve a esta hipótesis.

Así lo considera el director de Investigación, Carlos Valencia, quien aclaró que "no se ha establecido ningún tipo de organización o grupo criminal que se dedique a realizar este tipo de desapariciones.