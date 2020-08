Iban a ser 9 los asesinados en el búnker de Espinar

El joven, Reinaldo A Cuadra Mc Bean, conocido con el alias de "Rey", "Reycito" y "El Monstruo" se presentó ante de la audiencia de garantías, presidida por una juez, con la presencia de los padres de los 7 jóvenes asesinados en el búnker de Espinar, en la provincia de Colón.

Al inicio de la audiencia la juez pidió que todas las partes se identificaran.

Cuando le tocó el turno a "Reycito", este con voz gruesa, aunque apagada, dijo tener 25 años y que se ganaba la vida "camaroneando".



Su rostro no es desconocido para quienes viven en Valle Verde, lugar de donde eran las 7 víctimas. La casa del "Monstruo" está cerca a una parada, utilizada por los moradores.

Según el portal Panamá Press, una de las madres de las víctimas explica que algunos presentes lloraron y califica e extraño ese momento de la audiencia donde podían ver de frente al supuesto asesino.

Publicidad

La mujer cuenta que a pesar de que el silencio reinó, la pregunta quedó en el aire ¿Qué clase de animal pudo hacerle esto a los muchachos?

Le toca a la Fiscalía

El fiscal David Medina hizo el recuento basado en el testimonio del presunto coautor de la masacre Jan Hernández alias "Niñito", quien se entregó ante las autoridades e identificó a "Reycito" como el autor de los crímenes.

La fiscalía retomó los hechos, cómo "Reycito y el Niñito" el día de los hechos decidieron ir por las hermanas Martínez, de las cuales ambos habían tratado en vano de llamar su atención. La narración del fiscal Medina recordó el día de los hechos, 17 de julio, cuando el grupo de 13 jóvenes deciden ir al Lago Gatún.

En ese trayecto varios del grupo que llevaron celular postearon fotos en sus redes sociales, señalando lo bien que lo estaban pasando, sin imaginar que sus movimientos eran seguidos. Ese día "Niñito", que seguía la redes de algunas de las víctimas y sobrevivientes, vio donde estaban y le dice a "Reycito": "vamos para allá que estas muchachas se están bañando", describe Panamá Press, citando a una fuente.

Y lo que comenzó con un robo en realidad tenía el propósito de abusar de las dos hermanas Martínez quienes siempre los mantenían a raya y no les devolvían ni el saludo, lo que aumentaba aún más la rabia de ser despreciados,

Las víctimas serían 9

El fiscal explica que "Niñito" detalló cómo les robaron al grupo. "Reycito", quien estaba con el rostro tapado con un pañuelo que tenía la imagen de la bandera de Estados Unidos, fue el que dijo: ¿quiénes son de "Valle Verde'?. ¡Sepárense! Se van con nosotros.

Pero en ese momento, el grupo inicial que se separa era de 9 integrantes, 4 mujeres y 5 hombres.

Una alta fuente dijo a Panamá Press, que "Niñito" contó que durante el trayecto por el camino boscoso le preguntaba a las hermanas Martínez quienes eran esos pelaos.

De acuerdo a "Niñito", en ese momento, a uno de los muchachos le da un ataque de asma y cae al piso porque no podía respirar, otro amigo se queda con él.

El grupo se detiene, pero como estaban en un área abierta, Reycito prefirió avanzar hacia el búnker y dejar a los dos muchachos allí. Este incidente les salvó la vida a los dos, porque de lo contrario hubieran corrido la misma suerte que sus otros amigos.

Pelea y disparos

Es así como meten a los 5 muchachos al búnker y las hermanas Martínez son separadas, porque entre ambos pensaban abusar de ellas. La resistencia de las muchachas inició una pelea a golpes y "Reycito" terminó disparándoles. A la que más batalla le dio y que defiende a su hermana le da tres tiros.

Después de haber asesinado a los 7 jóvenes se queda sin balas recoge el relato, el Ministerio Público señaló que "Reycito" se estaba escondiendo porque ya sabía que lo estaban buscando.

También como éste sentía temor que su compinche lo podía delatar y se atrevió a ir a la casa y amenazarle enfrente de toda su familia, lo que provocó que "Niñito" pidiera que le tomaran su confesión, y lo guardaran aunque fuera en la cárcel, pero donde no lo alcanzara el monstruo.

LA PIEZA REYCITO

La policía lo buscó en 5 casas antes de dar con él en Puerto escondido.

Reycito también miraba y buscó pretender a una de las hermanas Martínez. No fue a la universidad y abandonó sus estudios secundarios, al igual que el "Niñito" tiene cejas entre cortadas con navaja de afeitar.

En Valle Escondido, en Valle Verde y Villa del Caribe, "Reycito" era temido. Verlo por la calle provocaba que muchos se retiraran del lugar por los cuentos de la “cripta” que tenía.

Panamá Press tuvo acceso a la foto de un tatuaje similar a la que lleva Rey en la pierna. Es algo borroso pero expertos panameños graduados en el FBI, explican que este tatuaje corresponde a un grupo delincuencial identificado como 4life.

Lo llevan los soldados del crimen, los sicarios de los cárteles panameños. El tatuaje de este presunto homicida, pareciera que se lo hubiera hecho alguien no muy diestro o desde hace mucho tiempo. Tiene la cara de una calavera, y las letras 4 life.

Investigamos el origen de 4life y según vídeos en Youtube surge de Edwin Rosas Vásquez, un cantante de origen puertorriqueño, es un rapero conocido como Ñengo Flow y es quien utiliza el logo real G 4 LIFE (Rg4L) que en español significa: real gánster de por vida.

Un dolor muy grande

"Mi corazón me latía sentí como si mi cuerpo no pesara, y las lágrimas se me salieron contó a Panamá Press Denis mamá de las Marota. “Justicia es lo único que pueden hacer, darnos justicia que no se escape nadie”.

Este es fue el rostro de la muerte que 7 muchachos vieron antes de morir. Muchos lo reconocieron porque frecuentaba el barrio. Escuchar por segundo día el relato de cómo ocurrieron los hechos, destroza nuevamente el corazón de los que perdieron a su hijos de manera violenta.



EL CASO DE MIGUEL ALMANZA

El Ministerio Público realizó la toma de las declaración de 19 personas que podrían aportar elementos suficientes para que se solicite formalmente la desaprensión de Miguel Angel Almanza de 18 años.