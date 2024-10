¡Justicia para Juan David! pide su madre

Justicia para su hijo Juan David García, de 16 años, “para que ningún otro niño con discapacidad o sin ella pase por lo que él pasó”, es lo que está solicitando la señora Briceida González.

La madre de este menor, que desapareció el pasado 4 de octubre y cuyo cadáver fue ubicado el miércoles en el primer piso de un edificio abandonado, ubicado justo frente a la sede de la Policía, en Curundú, siente que las autoridades le fallaron, pues considera que si estas hubieran revisado las cámaras del metro desde que ella les informó que la tarjeta de su hijo había sido utilizada, lo hubieran encontrado desde hace días.

Doña Briceida informó que el menor de 15 años involucrado en el caso fue aprehendido el pasado lunes, luego de que, tras su insistencia, las autoridades revisaron los videos del sistema de seguridad del metro e identificaron al sospechoso cuando pasó la tarjeta, luego de lo cual él confesó que había asesinado a Juan David e informó en donde estaba el cadáver.

Ella sospecha que su hijo “vio algo o sabía algo que no debía”, pues el involucrado, al igual que Juan David, estudiaban en la Escuela Vocacional Especial, pero distintos bachilleres y “es un niño que no andaba en cosas buenas”, dijo. Además, ella piensa que ese menor no actuó solo, “porque ese niño jamás podría haber matado a mi hijo solo”. A Juan David “me lo golpearon salvajemente hasta matarlo” el mismo día que desapareció, pues el cadáver estaba totalmente descompuesto, tanto que “no quedaba nada de su cara, solo estaba el cráneo”. Lo reconoció porque uno de sus dedos siempre se le subía al de al lado.

Al enterarse de que otros compañeros dijeron a las autoridades que lo habían visto a Juan David con una embarazada y hasta en un parking, ella no entiende para qué tuvieron que decir ese tipo de mentiras sobre su hijo, porque él era un niño sano, aunque padecía una discapacidad auditiva y del habla.

La mochila con los libros y los zapatos de Juan David, fueron ubicados ayer en la escena del crimen, solo hace falta encontrar su celular, agregó la señora Briceida.

El día de hoy se realizará la audiencia de imputación conta el menor detenido, mientras que el sepelio se llevará a cabo el próximo lunes, 21 de octubre, a las 10:00 A.M. en la iglesia Santa María de Belén, ubicada en Tocumen.

Investigación

Por su parte, el Procurador Javier Caraballo, dio a conocer que los fiscales están ahondando en la investigación de este caso en el que ya se tiene a un menor de edad detenido yvinculado al hecho.

Aseguró que el Ministerio Público continúa las investigaciones en medio de la cual están tratando de practicar todas las diligencias que permitan esclarecer el crimen.

En tanto, la Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio relacionada con este caso, por la posible vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad ciudadana de derechos contra niñez y adolescencia, y personas con discapacidad, ya que no fue hasta 7 días después que la familia del menor reportó su desaparición que se emitió la alerta Amber.

Vigilia

Ayer, a primeras horas de la noche, familiares amigos y conocidos de Juan David, con velas en las manos, efectuaron una vigilia frente al edificio abandonado, ubicado en Curundú, en donde fue encontrado su cadáver. Ellos también piden ¡Justicia para Juan David!

