Madre denuncia a su pareja por participar en orgías frente a sus hijos

La activista y defensora de niños y niñas en Chiriquí, Lucy Córdoba, denunció la mañana de este sábado un caso de presunta violencia física y sicólogica en contra de dos menores de edad, cuando la madre de los pequeños la puso en conocimiento de un hecho que se había registrado para el mes de enero y que las autoridades según le indico no habían actuado al respecto.

Córdoba explicó que para el 27 de enero, 2021, la madre de dos niños de 5 y 7 años, presentó una denuncia contra su expareja por "maltrato físico y psicológico" ante el Fiscal Eddie Lezcano Chiru, en el distrito de Boquete, ya que sus pequeños, presentaban fuertes lesiones en la piel y aseguraban habían observado a su padre mantener relaciones sexuales con mujeres y hombres en una misma noche en presencia de los menores.

Según le indicó la madre de los menores a Córdoba, ha sido objeto de amenazas y se siente consternada ya que no ha visto que se haya hecho justicia a favor de sus hijos, quienes incluso han declarado ante la evaluación psicológica de Upavit (Unidad de protección a víctimas) "No querer estar más con su progenitor" y regresar del todo con su madre, quien presuntamente a raíz de un accidente les dio por unos días los niños al padre, quién después no quiso regresarlos.

"Los niños vieron a su padre ebrio cuando tenia relaciones con mujeres y hombres en una misma noche, tanto así que la niña se vio obligada a llamar a una tía (por parte de padre) para que la rescatará, es allí que me pusieron en conocimiento de lo que ocurría, ellos no están conmigo porque él no me los quiere devolver, solo se fueron por unas vacaciones y después se negaba a darmelos" fue lo que le narró la madre de los menores a Córdoba.

La activista dijo estar preocupada que han pasado más de seis meses y no se ha tomado acción alguna contra el supuesto depredador.

" Las autoridades y ejercedores de justicia están obligados a primar la protección del menor y respetar su "interés superior" es un derecho que el relato de estos niños sea "escuchado" ante la norma de tomar decisiones evitando que éstas tomen repercusiones en su sano desarrollo" dijo Córdoba

Al cierre de esta nota se conoció por parte del departamento de Relaciones Publicas del Ministerio Público que las autoridades realizan las investigaciones para tomar las medidas correspondientes.





