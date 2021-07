MÃ¡s 7 mil casos de violencia domÃ©stica y de gÃ©nero en lo que va del aÃ±o

"En lo que va del año hay incremento del delito de violencia doméstica", manifestó Elida Ortega, jefa del Servicio de Violencia de Género de la Policía Nacional.



Ortega explicó que lo que va del año se han reportado 7, 344 casos de violencia doméstica y género durante la pandemia , en comparación del año pasado que fueron 4,522.

Detalló que el estrés, desempleo y falta de tolerancia entre las familias son las principales causas que terminan en agresiones físicas y verbales.

Aclaró que vieja frase que "entre pelea de hombre y mujer nadie se mete" ya debe estar fuera de la sociedad, es necesario que la víctima denuncien e inclusive los vecinos si conocen de algún caso.

"Estos casos de violencia no se deben normalizarse, insistió que necesario que se presente la denuncia para para frenar este delito", reiteró Ortega.

Indicó que la Policía Nacional interviene tras las denuncias de violencia doméstica, pero es necesario que la víctima formule la denuncia para que el proceso legal continúe y sea presentado ante las autoridades competentes.

"Si no no hay presentación formal de la denuncia no podemos hacer nada.... no contribuyamos a que haya una sociedad enferma", acotó.