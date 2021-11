Matan a joven cerca de su casa en Bahía Honda de Los Santos

Panamá- Consternación ha causado en la comunidad de Bahía Honda de Macaracas, en la provincia de Los Santos, el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven , de 25 años de edad, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Según los primeros informes, se trata de Erika Cortés Peralta, una joven de tan solo 25 años de edad, quien perdió la vida de forma violenta, y cuyo cuerpo fue encontrado tirado en una de las calles de la comunidad, muy cerca a la entrada de su residencia.

Extraoficialmente se conoció que la joven presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y laceraciones, por lo que se adelantan las investigaciones que permitan esclarecer las causas en las que se dio su muerte.

Miembros del Ministerio Público, así como la Policía Nacional, llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones de este caso el cual está siendo investigado como femicidio, según informó una fuente.

El subcomisionado Sergio Delgado, jefe policial de la provincia de Los Santos, indicó que según las primeras informaciones recabadas se conoció que la joven había iniciado un proceso por violencia doméstica.

“La joven mantenía un proceso por violencia doméstica el cual fue cerrado en enero de este año”, indicó el jefe policial.

Delgado indicó que al recibir la alerta sobre la presencia del cuerpo, se realizaron las coordinaciones para iniciar las investigaciones y proceder con las diligencias de levantamiento del cadáver.

No hay personas aprehendidas por este hecho, pero se adelantan investigaciones por lo que no se descarta que puedan darse aprehensiones de posibles sospechosos de este hecho.

Miembros de la comunidad solicitaron a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de este hecho.

Se trata del quinto homicidio en la provincia de Los Santos en lo que va del año 2021.