Molinar garantiza salarios a docentes y pide paciencia por presiones

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha anunciado que el Ministerio de Educación (MEDUCA) está listo para proceder con el pago a todos los docentes que han trabajado sin recibir su salario desde el inicio del año.

Molinar también se dirigió a los centros educativos que han amenazado con cerrar calles y suspender clases en protesta por la falta de pagos.

La ministra hizo un llamado a la paciencia, asegurando que se atenderán todas las necesidades, pero subrayó que la presión no llevará a decisiones precipitadas.

"Atenderemos todas las necesidades, pero no tomaremos decisiones bajo presión", afirmó Molinar.

"No tomaremos decisiones apresuradas en la contratación. Es importante no repetir los errores del pasado que nos han llevado a esta situación. Nos aseguraremos de seleccionar a los mejores profesionales para exigir el mejor desempeño, sin caer en prácticas de adendas ni beneficios para quienes no cumplen", destacó.

Este llamado a la paciencia y la promesa de pago buscan estabilizar el sector educativo y garantizar decisiones fundamentadas y justas en la contratación y gestión de recursos.

Ministra Lucy Molinar: "Con vergüenza, anuncio que ya podemos pagar a todos los docentes que han trabajado sin cobrar desde el primer trimestre.



Agradezco la paciencia y apoyo mientras resolvemos los problemas de infraestructura escolar. Estamos comprometidos con hacer bien las… pic.twitter.com/sOfuqTeGem — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 30, 2024

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio