Niegan imponer medidas cautelares a conductora que mató a florista

Panamá- Dominique Buitrago, la mujer detrás del fatal accidente que acabó con la vida del vendedor de rosas Brainer Santana el 4 de diciembre de 2023, sigue libre como el viento. La tragedia ocurrió en el cruce del Boulevard Pacifica y la Calle Ramón H. Jurado, en el exclusivo sector de Punta Pacífica, en el corregimiento de San Francisco.

El estatus de Buitrago se mantiene, pese a que el abogado Kevin Moncada Luna, había gestionado ante la Sección Especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana la solicitud para que se le aplicaran las medidas cautelares de impedimento de salida del país y firma periódica, mismas que le fueron negadas, luego de que la Fiscalía, el pasado 22 de febrero, considerara que no eran necesarias "en este momento".

Lo que sí le fue admitido a Moncada Luna, en relación con este caso, fue la solicitud para el Servicio Nacional de Migración remita a la Fiscalía, el registro de entradas y salidas del país de la imputada por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo.

Como si esto fuera poco, luego de que la Fiscalía, a solicitud de Moncada Luna, giró consulta a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Attt), al Sistema de Video Vigilancia del Municipio de Panamá y Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), para que estas 3 entidades remitieran los videos del lugar de los hechos entre las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. del 4 de diciembre de 2023, las tres entidades contestaron que no cuentan con cámaras en ese punto, pese a que en el lugar sí las equipos de este tipo instalados.

