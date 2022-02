“Niña que fue violada debe tener a su hijo”, Alianza por la Vida

Ante la violación de una niña de ocho años en Panamá, la presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, María Olimpia de Obaldía, comunica que la posición de esta organización siempre será a favor de la vida y en contra del aborto, sin excepciones y, por lo que en este caso en particular, la niña debe dar a luz a su hijo o hija.



A juicio de María Olimpia de Obaldía, los padres de la niña de ocho años no pueden obligarla a abortar, si la niña quiere tener el bebé, aunque sea una violación, ella debe dar a luz.



“La patria potestad no puede ser absoluta ni ilimitada. Los padres no pueden ejercer su patria potestad con la niña de ocho años que fue violada, no pueden obligarla a abortar, la decisión de tener al bebé debe ser de la niña violada”, dijo la presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia.



“Una niña fue violada y queda embarazada, ella no quiere abortar, que la ley le permite porque fue violada, y los padres quieren obligarla a abortar, ¿qué debe privar ahí? ¿patria potestad? Son preguntas que nunca nos hacemos”, reiteró María Olimpia de Obaldía en un video.



La presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia sentenció: “La patria potestad no debe ser absoluta ni ilimitada y no debe existir solo porque a mi me convenga y no debe actuarse en función de lo que yo quiero, las leyes son para garantizar los derechos de todos y en el caso de una violación, que la niña si pudiera dentro de los dos meses primeros, abortar porque la ley le permite abortar. Pero, ¿si ella no quiere y los papás, quieren?”

