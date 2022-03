Niño en Bentley colisiona a Mayer Mizrachi y se da a la fuga (Video)

Panamá- Mayer Mizrachi, interpuso una denuncia en contra de Juan Antonio Niño, en la sub sede de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía nacional Metro Oeste, luego de que este lo colisionó por detrás su vehículo con una camioneta de lujo marca Bentley en la Avenida Balboa y luego se dio a la fuga.

Mayer denunció el hecho en redes sociales y acompañó el post con un video captado con la cámara trasera de su vehículo: "Un niño en un Bentley me chocó y se dio a la fuga después de gritarme prepotentemente que no sé con quién me he metido, que sabe quien soy yo y mi familia y que la reparación vale más que mi carro". "Quizás aprenda una lección en humildad al ver la evidencia que le di a la policía", dijo.

Como era de esperar, los internautas reaccionaron al post de Mayer y algunos catalogaron el accidente como un intento de homicidio, ya que luego de analizar el video concluyeron que la colisión fue intencional.

En otro post, Mayer agregó que "Este es el creído que me chocó y se dio a la fuga. Se llama Juan Antonio Niño, mano derecha de Varela. Ya entiendo su prepotencia, su odio hacia mí y como pagó un Bentley".

Niño, es banquero y empresario panameño el cual ha sido indagado por la Fiscalía Especial Anticorrupción, por su presunta vinculación dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Además, es cuñado de la esposa del exdiputado José Luis 'Popi Varela', hermano del expresidente Juan Carlos Varela y supuesto testaferro de este último.

Mayer espera que "Si -Niño- no fue juzgado por la corte judicial, pues ahora es juzgado por la corte de la opinión pública. Sus acciones no son impunes. Fin a estos prepotentes que creen que son dueños de la calle".

El joven empresario también solicitó a todos en general tener "Más humildad, más paciencia, más empatía, más tolerancia, más respeto y más solidaridad entre panameños".

Desde el punto de vista de Mayer "Hay gente que se cree dueños de la calle y piensan que siempre se pueden salir con la suya. Vamos a ver si son tan creídos cuando les toque el peso de la ley ".