No descarta participación de otras personas en femicidio de Lina

El ministro de Seguridad, Juan Pino, no descarta que otras personas estén vinculadas en la muerte de la niña Lina Fabiola Rojas, de 10 años, ocurrida el pasado 9 de febrero en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

"No se descarta nada… ese es un pueblo chico, pero no puedo adelantar mucho", reiteró el alto funcionario a la prensa nacional.



Pino manifestó que la sociedad piden justicia y este tipo de caso de ninguna forma puede quedar impute, al igual que otros que están pendientes.



Reiteró que la comunidad debe ayudar en estos tipos de casos, por lo que solicitó que lo denuncien a través de la línea 104



Por este caso está detenido provisionalmente Kenny Alberto Quintero Cedeño, de 54 años, directivo de la Cooperativa de Trabajo la Arenera (Coodta), principal sospechoso del femicidio en perjuicio de Lina.

Una prueba de ADN lo vincula. Lina fue golpeada varias veces en la cabeza en el lugar donde la encontraron agonizante el 9 de febrero, a pocos metros de su propia casa y de la cooperativa. El imputado era su vecino.

