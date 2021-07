Pachar responde a denuncia de espionaje: esto forma parte de una campaÃ±a

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, IMELCF, Vicente Pachar se puso a disposición de una investigación luego de una denuncia penal presentada por el abogado Justinao González ante la Procuraduría de la Nación, por supuestamente estructurar una red de espionaje dentro del sisterma de computadoras en la institución.

Según el abogado con esta red se ha permitido interceptar de forma ilegal las computadoras de la institución, donde reposan los peritajes de los médicos forenses y de criminalística.

Pachar indicó que los señalamientos del abogado González deberán ser investigados por el Ministerio Público y pidió que se respeten los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

González, más temprano, explicó que presentó a la Procuraduría todos los elementos de convicción para que se investigue si el espionaje de las computadoras del IMELCF, podría estar relacionado para presionar a los médicos forenses y peritos en criminalística para que en la elaboración de los peritajes se favorezca a una de las partes.

Ante los señalamientos, Parchar indicó que "esto es parte de una campaña de la que he sido víctima al igual que la institución... desde el inicio de gestión practicamente. Hemos sido víctimas de glosas, de noticias que parcialmente dan a conocer situaciones de la instiución que tienen el objetivo de cambiar lo que se está haciendo en la institución, que están claramente demostrados que los logros están ahí".

Para el director del IMELCF, quienes adversan los cambios que se han realizado en la institución se sienten afectados, dijo.

Indicó que desconoce la denuncia presentada y explicó que dentro de la institución hay una sección de informática de toda la institución y una sección informática forense, con más de 1,000 computadoras y una plataforma que trabaja con el Sistema Penal Acusatorio, en la cual los peritos tienen que subir sus dictámenes. A la plataforma los fiscales tienen acceso porque allí están los dictámenes,

La plataforma es parte de varias instituciones que están en la administración de justicia, el Ministerio Público y el Organo Judicial, Recientemente en una reunión que se llama Sismo, todas las instiuciones que coordinan el Sistema Penal Acusatorio y está establecido que el director general tiene acceso a la plataforma para observar, pero no para modificar, cambiar o alterar absolutamente nada".

"La plataforma tiene registro desde que se comenzó a utilizar en SPA y quien tenga las pruebas de que allí se modificaba algo, allí están", dijo.

​"El proceso está normado y regulado y de existir alguna irregularidad o falta, hubiera sido debidamente sustentada con prueba y objeto de una investigación interna", dijo Pachard.



LEE TAMBIÉN: Presentan denuncia penal contra director IMELCF por presunto espionaje [Video]

Por su parte, el abogado Gonzalez señaló que "actúa en representación de médicos forenses y funcionarios de crimalística, que prefieren guarda reserva de su identidad porque, supuestamente, el Dr. Pachar mediante un software tiene acceso a las computadoras de los funcionarios y los documentos y carpetas de las oficinas de Medicina Legal y Criminalística, en la que puede leer e imprimir los peritajes sin el consentimiento de los peritos, conducta que constituye graves delitos como: interceptación de comunicación, asociación ilícita para delinquir y otros".

Indicó también que han hecho se detectaron personas que utilizaban las computadoras de la institución para uso personal o para entrar a otras tareas que no eran exactamente las periciales.

Admitió que no ha sido notificado, pero indicó que una vez lo sea, su abogado se encargará de los trámites legales, para saber cuál es la denuncia y cuáles son los elementos que sustentan las afirmaciones que se han hecho.

El abogado González manifestó que Pachar maneja la institución como una finca privada y que persigue a funcionarios que no están de acuerdo con sus actuaciones.

El denunciante solicitó la separación del cargo de Vicente Pachar,como director del IMELCF, mientras duran las investigaciones de este caso.