Papá: "Mi hija está viva de milagro" tras brutal agresión

Una joven de tan solo 15 años fue víctima de un ataque despiadado, en Finca Coroza, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El presunto agresor, de apellido Franscechi, de 19 años, desencadenó una pesadilla el 28 de diciembre de 2023 al arrebatar el celular de su pareja, desencadenando una cadena de eventos que terminó en un acto de violencia brutal.

En medio del forcejeo por recuperar el teléfono, Franscechi sacó un machete y, en un acto atroz, dejó a Bustos al borde de la muerte. Los familiares, en shock, confirmaron que la joven, que desconocían estaba embarazada, perdió trágicamente al bebé debido a la brutalidad del ataque, según publicó el portal @grupoelite507.



"Mi hija está viva de milagro", expresó con angustia Rigoberto Bustos, el padre consternado. La comunidad está indignada, exigiendo justicia y rechazando cualquier intento de acuerdo que diluya la gravedad de este acto.

Este no fue el primer episodio de violencia del agresor. Se reveló que Franscechi ya había atacado con un machete a otro menor previamente, un hecho que, lamentablemente, no fue suficiente para su detención. "Si las autoridades lo hubieran detenido por el primer ataque, esto no le hubiera pasado a mi hija", lamentó Bustos.

El llamado desesperado de la familia y la comunidad es claro: se clama por una justicia implacable ante actos de violencia tan atroces como este. En medio de la oscuridad de esta tragedia, se destaca la valentía de un hermano de la víctima, miembro del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quien logró desarmar al agresor y evitar un desenlace aún más fatal.

