Petro ¿Se echó una canita al aire?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra envuelto en una controversia después de que un video en el que aparece en el Casco Antiguo de Panamá junto a una mujer que no es su esposa, Verónica Alcocer, se volviera viral en las redes sociales.

La grabación, que muestra al mandatario caminando de la mano con la mujer y riendo mientras pasean, fue tomada la noche del sábado en Panamá, Petro asistió a una cena previa a la toma de posesión del presidente electo José Raúl Mulino.

Petro y Mulino se reunieron ayer y exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica y la crisis migratoria que impacta en ambos países.

Mulino le manifestó a Petro que siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno siempre estará abierto a estrechar la integración entre ambos países

“Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, destacó Mulino.

Por su parte, Petro manifestó su interés por reactivar el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, señalando que del lado colombiano se ha podido superar alguno de los obstáculos que paralizaron el proyecto en su momento, entre ellos el paso por las comunidades originarias.

Ambos presidentes también abordaron el tema de la migración ilegal, principalmente generada por la salida de venezolanos y ahora ecuatorianos.

Petro dijo que, si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo.

Fue una reunión muy productiva y en un muy buen ambiente de cordialidad”, dijo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo al referirse al encuentro

Respecto del tema de la migración, el ministro de Exteriores dijo que se trata de “un desafío que adoptan ambos países sobre todo en el Darién”. Para ello, se acordó una hoja de ruta que implica, en primer lugar, “generar buenas condiciones en el Darién”.

También se acordó en el encuentro bilateral de los dos presidentes la conformación de un gabinete binacional para estudiar ese plan y todas las demás iniciativas que surjan del diálogo entre comunidades e institucionalidad, señaló.

“Finalmente, se convocaría a una reunión del mecanismo tripartita, es decir Colombia-Panamá-Estados Unidos, para implementar medidas que permitan responder a la situación humanitaria y de tránsito de migrantes en la zona del Darién”, añadió el canciller colombiano.

Un aspecto que se destacó en el encuentro Petro-Mulino fue la colaboración entre las fuerzas de seguridad, militares y de Policía de ambos países para combatir las redes de tráfico de personas que operan en esas zonas, “y que se aprovechan de múltiples economías ilegales: tráfico de migrantes, de armas, y drogas, etc. Allí hay un mecanismo que opera de manera ágil entre las dos naciones y que involucran a estas fuerzas de seguridad”.

El Canciller explicó que para conmemorar los primeros 100 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Panamá se realizarán varios eventos en Ciudad de Panamá el próximo 19 de julio. Uno de ellos es el gran concierto donde participarán los niños de la Fundación Batuta y de la Orquesta Filarmónica Infantil de Quibdó, así como de las orquestas juveniles del vecino país. Colombia, por su parte, expedirá una estampilla conmemorativa al siglo de relaciones binacionales.