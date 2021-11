Procurador Caraballo inicia investigación contra fiscales, Porcell y excomisionados

La Procuraduría de la Nación inició una investigación tras la denuncia interpuesta por la exministra Lucy Molinar fundamentada en las revelaciones del testigo protegido "Euro14" (Abraham William), quien confesó ante una juez que fue coaccionado por el gobierno del exmandatario Juan Carlos Varela, para fabricar casos relacionados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El Ministerio Público advirtió que, en caso de que se compruebe la existencia de algún hecho irregular, hará lo correspondiente para que se apliquen las sanciones penales o administrativas que ameriten.

Publicidad

En su denuncia, Lucy Molinar pide iniciar investigación contra: Kenia Porcell, Zuleika Moore, Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Nathaniel Murgas, Tania Sterling, Eric Estrada, Jacinto Gómez, Vielka Broce, David Hidalgo y Rolando López.

Molinar destacó que desde el gobierno de Varela, junto al Consejo de Seguridad y la Procuraduría de Porcell, se armó una estructura muy sólida para manipular la opinión pública y descalificando a todo el mundo y haciendo ver que todos robaron.

Estos montajes no solo me afectaron personalmente y a mi familia: utilizaban para ello el mismo modus operandis: un medio de comunicación "denunciaba" y se activaban los fiscales, imputaban e imponían medidas cautelares...era evidente una estructura construida para dañar personas y no para hacer justicia, exclamó.

Para Molinar, la forma en que miembros del MP han dañado la vida y honra de personas, sometiendonos a procesos cuando no existía razón alguna para llevarlos adelante, "no puede quedar impune".