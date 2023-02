¿Qué le pasó a Mónica Serrano? 20 años de su desaparición

¿Qué le pasó a Mónica Serrano?. La misteriosa desaparición de una ñiña, ocurrida el 8 de febrero de 2003, hace unos 20 años.



La pequeña, de un año y medio de edad, que jugaba un 8 de febrero de 2003 en el patio de su casa, ubicada en el poblado de Loma Bonita, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, desapareció como "por arte de magia" y nunca más la encontraron.

Castor y Mónica, sus padres, tocaron todas las puertas a nivel nacional e internacional para encontrar a su hija, sin éxito.

Pese al tiempo no pierden las esperanzas de encontrar a su pequeña para abrazarla y recuperar todo el tiempo perdido.

El Ministerio Público cerró el caso de Mónica Serrano, ya existen 11 personas confesas y condenadas.

Falsa alarma

La alerta de que Mónica supuestamente había aparecido se activó en el año 2020. Fue una falsa alarma.



El exprocurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, anunció que acuerdo a las pruebas de ADN realizada a la joven Grifina López, se determinó que ella no es Mónica Serrano.

Según detalló Ulloa se hizo la comparación de las muestras de ADN de Grifina López con la señora Mónica Marlene García de Serrano y con el señor Castor Dominador Serrano, madre y padre, respectivamente de la desaparecida Mónica Serrano y dieron negativas.

Grifina López es una joven mestiza criada en la región guna de Wargandi, y tiene un parecido físico con Mónica.



Otro caso parecido al de Mónica

Han pasado tres meses de la desaparición de Derlyn Llerena Saldaña, la menor de 9 años, que fue vista por última vez cuando se dirigía a su escuela la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro, el distrito de San Miguelito.



A la fecha no hay rastros que conduzcan hacia dónde se encuentra la niña de 9 años ni tampoco información real sobre qué le ocurrió a Derlyn Llerana, solo hipótesis de una situación que no ha logrado descifrar la Policía Nacional ni el Ministerio Público.

Este suceso ocurrió el 13 de septiembre del 2022.

