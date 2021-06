Rescatan a joven con problemas de esquizofrenia reportado como desaparecido

Rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil en Coclé en conjunto con familiares y miembros de la comunidad de Piedras Gordas lograron encontrar sano y salvo al joven, de 21 años, que se encontraba desaparecido desde hace tres días en el área montañosa (terreno quebrado) de la comunidad de Piedras Gordas en el distrito de La Pintada.

El padre había informado a las autoridades que su hijo se desapareció cuando tomó un camino por la parte trasera de su casa, pensó que regresaría pasadas unas horas, pero no fue así. El joven padece de esquizofrenia y no se había tomado los medicamentos.

El muchacho luego de ser evaluado por personal del Sinaproc fue trasladado al Centro de Salud de La Pintada para recibir atención médica porque presentaba múltiples golpes en su anatomía y descompensación extrema.