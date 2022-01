Salió a pescar y desapareció, luego lo encuentran muerto

Héctor Carballo de 65 años de edad se convirtió en la primera víctima por inmersión este nuevo año, en la provincia de Colón.

La víctima salió a eso de las 4:00 a.m., del sábado, a pescar al lago Gatún desde la comunidad de Escobal, pero no fue hasta en horas de la tarde, que sus familiares se preocuparon porque no había llegado a su casa, por lo que dieron aviso a las autoriddades.

Durante la búsqueda lograron localizar el bote donde había salido del muelle y luego encontraron su cuerpo, cerca a una isla, en horas de la tarde del sábado.

Su cuerpo fue trasladado a Escobal, donde se hizo el levantamiento del cuerpo y trasladado hacia la morgue en la ciudad de Colón.

El occiso siempre salía a pescar, y regresaba como a las 11:00 am, pero al no llegar y pasar las horas de la tarde, motivo su búsqueda.

Se presume que le dio algún malestar, ocasionando que el señor Carballo cayera al agua, ahogándose.