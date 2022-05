Sentencia contra "Niñito" y "Monstruo" se mantiene en 36 y 50 años

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó dos recursos de anulación presentados por Reynaldo Antonio Cuadra McBean, alias "Rey" o "El Monstruo", de 26 años, condenado a 50 años de prisión, y de Jean Carlos Hernández Fuentes, alias "Niñito", de 23 años y condenado a 36 años, por la masacre en el búnker de Espinar..

De esta forma, los magistrados confirmaron la sentencia dictada el 29 de diciembre por el asesinato de 7 jóvenes el 17 de julio de 2020. Familiares de las víctimas esperaban también una condena de 50 años para "Niñito" y anunciaron que van a apelar..."eso no se va a quedar así".



La defensa alegaba que el tribunal de juicio incurrió en error en la apreciación de la prueba madre del caso que era el testimonio de Jean Carlos Hernández, quien a su criterio solo debió ser condenado por robo y privación de libertad, más no así por homicidio.

"Niñito" había declarado ante el tribunal que se "sentía traumado de los hechos que había vivido y era algo que no lo dejaba dormir, no podía ni tomar agua, no podía hacer nada, todos los días era llorar y llorar. Yo estuve allí ese 17 de julio de 2020, porque estaba amenazado de muerte y no podía hacer nada para defenderme".

Cuadra ingresó al Búnker de Espinar donde fueron asesinados 5 jóvenes, salió y exclamó que tenía "5H", es decir cinco homicidios. Luego afuera empezó a manosear a la joven Azucena...yo lo empujé...y le disparó en la cabeza a la chica...yo estaba llorando en el piso...luego le disparó a Yulissa (hermana de Azucena) e intentó dispararme, pero se quedó sin balas, contó "Niñito".

Según "Niñito", el "Monstruo" le gritó: ¡chucha de tu madre, te salvaste, porque también te ibas a morir... yo lloraba tenía mucho miedo, temblaba porque Rey iba detrás de mí y me puyaba la espalda con la punta del machete y me decía que si hablaba mataba a mi mamá, a mi hermana, a toda mi familia.

Las víctimas de la masacre fueron Leidis Mabel Mariota Villagreta, Yeleni Mariota Villarreta, Santiago Carbajal Hormiga, Vladimir Garay Caparrosa, Edgar Jiménez, Azucena Martínez, y Yulisa Martínez Daley. Las Mariota y las Martínez eran hermanas.

La defensa de Cuadra alegaba que ninguno de los sobrevivientes reconoció a Reynaldo como el hombre que acompañaba a Jean Carlos.

