SittÃ³n: Fiscales ganan $7 mil y se estÃ¡n arrascando el dedo gordo del pie

El abogado Sidney Sittón indicó que los siete fiscales del caso conocido como "Pinchazos", ganan 7 mil dólares cada uno, y se "están rascando el dedo gordo del pie" en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

El jurista, defensa del exmandatario Martinelli también le pidió al Procurador que revise los videos, al cuestionar que los fiscales no manejan la técnica en interrogatorio.

Sittón considera que ahora que los medios de comunicación están presentes en el juicio, se puede observar que la Fiscalía no maneja las técnicas del interrogatorio, lo que origina que el Tribunal le llame la atención, de manera constante.

El abogado afirma que los siete fiscales que están adentro, están empantanados, no saben qué hacer y están desesperados. Sudán y el aire está a 16 grados. Es una cosa espantosa.

"En el único momento en el que ustedes (periodistas) no lo dejaron a ustedes ver, la Fiscalía intentó introducir un documento que era de junio del 2014 cuando la acusación es hasta mayo del 2014". Es decir que se sale de la fecha!".

Sittón asegura que el incidente fue advertido al Tribunal, quiene indicó que se había tomado nota de la situación, que se tomará en cuenta al momento de la valoración.

Para el abogado los fiscales no saben lo que están haciendo, por lo que le pidió al Procurador pedir el audio y el video del juicio para que vea que siete fiscales que ganan 7 mil dólares cada uno se están arrascando el dedo gordo del pie allá adentro.

