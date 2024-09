SUEÑO DE LA MUERTE ACABA CON PAREJA

El sueño de la muerte le arrancó la vida de una pareja cuyo cadáveres, presuntamente intoxicados, fueron descubiertos ayer dentro de un sedán de color gris, estacionado en las afueras del Mini Súper El Chungal, ubicado en La Cabima, en Panamá Norte.

Según información preliminar, a eso de las 2:00 p.m. de hoy la pareja llegó al local comercial en el vehículo, se bajaron, compraron algo y se subieron al sedán, pero no se fueron.

El agente que custodiaba el local comercial, al ver que habían pasado varias horas y el vehículo se mantenía encendido y no se iba, tocó la ventana, al no recibir respuesta, abrió la puerta, ubicando al hombre y a la mujer recostados uno sobre otro. Pese a ello la pareja no respondió, así que les tomó el pulso, percatándose que estaban muertos.

Se presume que la pareja murió intoxicada con el monóxido de carbono que expulsaba el vehículo, pero la causa de muerte deberá ser establecida mediante el examen de necropsia.

La mujer -relativamente joven- vestía una blusa verde y jeans; el hombre llevaba un suéter chocolate. Ambos parecían dormidos con sus propias manos entrelazadas.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio