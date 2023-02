Testigo: Bus con migrantes accidentado en Gualaca perdió los frenos

Panamá- Edgar Guerra, dueño del busito tipo coaster estacionado con el que colisionó el autobús que transportaba migrantes, dijo vivir momentos de terror, cuando se registró el accidente de tránsito en el sector de Los Planes, en el distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí.

El señor Guerra, quien se mantenía dentro su busito de la ruta Paja de Sombrero - Hornito - Gualaca, en compañía del conductor, dijo que a eso de las 4:00 de la madrugada de este miércoles, se mantenía en el lugar, ya que había culminado con el traslado de migrantes que se dirigen a realizar sus diligencias y se habían estacionado en la parte de abajo, en una calle adyacente de la vía principal, a la espera de que se cumpliera la hora para iniciar sus labores de transporte habitual de ruta cuando escuchó un fuerte estruendo. Era el bus de migrantes que había chocado con la baranda a orillas de la vía y se venía contra ellos, por lo que le pidió a Dios por su vida, al tiempo que solo atinó a tirarse debajo de los asientos.

"Nos manteníamos estacionados en el lugar, a pocos metros del albergue, esperando nuestro turno para el traslado de migrantes. Los buses de esta ruta nos turnamos para que nos toque el traslado de migrantes cuando ellos salen del albergue para realizar sus diligencias. Fue en ese momento cuando observé el bus que llevaba a estos migrantes pasar de largo y me pregunté si acaso no había visto la entrada. Pocos minutos pasaron, cuando escuché un fuerte ruido, el bus había chocado con la baranda de metal, luego con una piedra, se salió de la vía y empezó a dar varias vueltas. Venía en dirección a nosotros, así que mí compañero se tiró del bus y yo me encomendé a Dios y me tire debajo de los asientos. El bus nos colisionó, dio varias vueltas más y seguido a eso hubo un silencio total. Imagino que habían quedado inconscientes o venían dormidos. Pocos minutos pasaron y corrimos hacia ellos, empezamos a escuchar llantos y gritos. Vimos cuerpos desmembrados, niños muertos y heridos. La escena era aterradora, algunos pedían auxilio, que por favor los ayudáramos. No habían pasado ni 10 minutos cuando llegó la Policía y empezaron a trasladar a los heridos" hacia centros hospitalarios, dijo aún tembloroso por lo ocurrido.

Según indicó este sobreviviente, todo indica que el autobús que trasladaba los migrantes, perdió los frenos.

"Nos parece que el bus perdió los frenos, es más, estaría casi seguro, no fue exceso de velocidad, apenas acabada de dar la vuelta, no podía venir a velocidad. Si no perdió los frenos, cogió mal la curva. Es muy triste, la escena era espeluznante, no quiero ni recordarlo, fue muy duro " dijo el sobreviviente.

