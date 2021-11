Tiroteo de Betania habría sido un acto de venganza por un latazo en la cabeza

Una discusión familiar que terminó con un "latazo en la cabeza" habría sido el detonante para el ataque armado del pasado 28 de octubre en Calle 61 Oeste, de Los Ángeles, Betania.

Esta información surgió en medio de la audiencia contra Yair De León Salgado, alias "Yair" y César Junior Torres Alvarado, alias "César", hasta ahora los dos únicos imputados y detenidos por la tentativa de homicidio contra Jean Carlos Navarro Cunnigham, alias "Chombolin"; su pareja Meiblein González Vega, y dos niñas, informó Panamá Press.

Ante el juez de garantías Agustín Ortiz Ríos, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yair fue identificado como líder de la banda delincuencial de los "Yao Yao", dedicada principalmente al sicariato.

El fiscal Miguel Eduardo Vega afirmó que el 27 de octubre, la mamá de Yair sostuvo una discusión con el esposo de su hija, nada menos que "Chombolín". Los gritos e insultaderas terminaron con Chombolín dándole un latazo en la cabeza la señora. La versión de la fiscalía -por ende- es que el ataque fue un acto de venganza de Yair contra su cuñado.

Aparentemente, en su deseo de cobrárselas, Yair no se percató de que Chombolín no iba solo en el auto, sino que lo acompañaban su esposa e hijas. Como el auto tenía los vidrios oscuros, terminó lastimando no solo a su cuñado, sino a su hermana y a sus propias sobrinas.

Yair no fue uno de los dos tiradores. Él iba conduciendo el auto que interceptó al de Chombolín. Los tiradores que se turnaron para disparar fueron señalados como alias "César" y Jairciñoh Alberto González Morán, alias “Locurita”.

Yair y César fueron encontrados por la policía en menos de 48 horas, durante numerosos allanamientos de la denominada "Operación Los Ángeles". En esta misma acción policial fue capturado Nick Anthony Guzmán Alvarado, alias "Nick", quien es hermano de "César". Estaba en poder de un pistola calibre 9mm sin serie, un proveedor marca Glock y municiones sin detonar. Las autoridades creen que se usó en el ataque de Betania.

En una audiencia aparte, Nick se declaró responsable por esta pistola, y lo condenaron a 66 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego, y a pagar mil dólares de multa, pagaderos en 12 meses.

"Locurita" era -hasta ayer- el único señalado por este crimen que no ha sido capturado.

Jean Carlos Navarro "Chombolín" ahora se encuentra en estado crítico en un hospital. Su mujer e hijas se recuperan de los balazos.

Yair tiene un largo prontuario por numerosos delitos, y está acostumbrado a vivir bajo la regla de "Matar o Morir". Ha sobrevivido tres intentos de asesinato.

El más notorio fue cuando mataron a balazos en el Corredor Sur a Wendy Rodríguez, su entonces pareja, y quien era dirigente comunitaria del gobernante PRD.

En el juicio se señaló que el atentado que acabó con Wendy fue un contrato de 75 mil dólares ejecutado por los "Chacales de Nuevo Detroit".

Yair también se salvó de ser asesinado en Calidonia (ahí terminó muerto un vendedor ambulante) y en El Chorrillo (donde perdió la vida uno de sus colaboradores).

Aún hay elementos que pueden cambiar el destino de Yair y César dentro del proceso. Si "Chombolín" muere, un cargo sería cambiado al de homicidio doloso agravado, con la posibilidad de una condena de hasta 50 años.

También está pendiente que la prueba de balística al arma de la cual "Nick" se hizo responsable, determine si se usó o no en el atentado.