¡Toque de queda en Bocas! Mulino podría "subir el volumen" de medidas

El presidente José Raúl Mulino anunció que la próxima semana se implementará un toque de queda en Bocas del Toro, ante la situación de acciones delincuenciales en la provincia, una medida que ha sido adoptada por el Gobierno en Colón y en el distrito de San Miguelito.

"Estamos viendo un aumento preocupante en la delincuencia en Bocas del Toro. Aunque la proximidad a la frontera con Costa Rica podría influir, esto es solo una especulación", comentó Mulino, resaltando la necesidad de una evaluación detallada.



Mulino también señaló que, aunque todavía no tiene un informe sobre la efectividad del toque de queda en San Miguelito y Colón, si no se observan mejoras significativas en la colaboración y en los resultados de las estrategias actuales contra el crimen organizado, se tomarán medidas más drásticas.

El presidente también enfatizó que aún no se tienen resultados concluyentes de las medidas de toque de queda en San Miguelito y Colón, pero advirtió que si no se ven avances, se intensificarán las acciones contra el crimen. "Estoy dando una primera oportunidad a esta medida. Si no hay resultados positivos, subiré el volumen y vendrán acciones más fuertes", aseguró.

Un informe revelado por Mulino destaca una preocupante presencia de pandillas de Panamá trabajan para el Cartel del Golfo y el Tren de Aragua, intensificando la actividad delictiva, incluyendo asesinatos y tráfico de drogas.



El mandatario ha solicitado al ministro de Seguridad un informe detallado sobre el impacto de los toques de queda, para que le sea entregado el lunes.

"La situación es crítica. Necesitamos evaluar con precisión los resultados actuales antes de considerar nuevas acciones. Espero que las cosas mejoren, pero hasta que tenga el informe final, no puedo confirmar si estamos avanzando o no", concluyó Mulino.



"Ojalá comprendan que lo que queremos aquí es limpiar todas esa ciudad que no permiten vivir".