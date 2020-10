Google Meet extendió las videollamadas ilimitadas en la versión gratuita

Google extendió las videollamadas ilimitadas en la versión gratuita de Google Meet hasta el 31 de marzo del próximo año. De este modo amplió el plazo de tiempo que inicialmente iba a terminar hoy.

“Como muestra de nuestro compromiso, continuaremos ofreciendo llamadas ilimitadas, hasta 24 horas, en la versión gratuita hasta marzo de 2021 para cuentas de Gmail", informó la compañía en un comunicado oficial.

En mayo, Google anunció que ofrecería la herramienta de videoconferencias Google Meet sin costo para que cualquier persona con una cuenta de Google (Gmail) pudiera iniciar o unirse a reuniones de video de hasta 100 integrantes, sin límite de tiempo. En ese entonces se comunicó que esta opción estaría disponible de esa manera hasta el 30 de septiembre pero ayer se decidió ampliar este beneficio hasta el año próximo

Hasta mayo, Meet sólo había estado disponible como parte de G Suite, una herramienta pensada para empresas, organizaciones y escuelas. Es decir que para configurar y organizar una sesión de Google Meet, se debía tener una cuenta paga de G Suite, que en su versión básica cuesta USD 4,20 por mes y usuario; y llega hasta USD 25 por mes y usuario en su versión Enterprise.

Pero desde aquel anuncio en mayo, la herramienta de videoconferencias se comenzó a ofrecer de manera gratuita para hacer encuentros de hasta 100 integrantes sin límite de tiempo, algo que en tiempos de pandemia y donde gran parte de las actividades laborales y educativas pasaron a ser virtuales se volvió un beneficio muy importante.

Este martes, Google decidió ampliar el plazo y permitir el acceso a las llamadas ilimitadas, que en realidad es un máximo de 24 horas por llamada, para la versión gratuita del servicio hasta el 31 de marzo de 2021, según se menciona en el blog oficial. La única condición para usarlas sigue siendo tener una cuenta de correo electrónico de Gmail.

El servicio de videollamadas Google Meet incorporó la función de cancelación de ruido, que permite eliminar el ruido de fondo durante una videollamada, a su versión para móviles con sistemas operativos Android e iOS.

Esta característica, que ya estaba presente en las videollamadas desde la versión de escritorio, elimina ruidos de fondo de manera inteligente a la vez que mantiene la voz del usuario, como ha informado Google en un comunicado.

La cancelación de ruido de Meet para iOS y Android se lanzó esta semana y llegará de forma gradual durante los próximos tres días para los usuarios profesionales y educativos -G Suite Enterprise y G Suite Enterprise for Education-.

Cabe señalar, que esta función no estará disponible para quienes dispongan del plan básico gratuito, los usuarios de empresas pequeñas de G Suite Business y los de cuentas de organizaciones no lucrativas -G Suite for Nonprofits.

Además, la función estará desactivada por defecto y los usuarios podrán activarla si lo desean en el menú de ajustes de llamada de Google Meet.