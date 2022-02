Google Stream, la nueva propuesta para retransmitir juegos en HD desde la nube

Google actualmente está obteniendo beneficios de su infraestructura de streaming arrendándola a otras empresas como Bungie, ATandT o Capcom, bajo el nombre genérico de Google Stream.

Para los usuarios, Stadia seguirá, pero cada vez con menos presupuesto.

Publicidad

Google Stadia (o Google Stream) promete ser la plataforma de videojuegos HD (Hi definition) o alta definición del futuro.

Independiente de hardware costoso y pesado, accesible para cualquier consumidor, ya sea PC, funcionen bien o no. Este último apartado será siempre y cuando tenga una conexión a Internet, puede jugar juegos gruesos como Assassin’s Creed Valhalla (el título anunciado).

Los juegos en línea no son nuevos, y xCloud está aquí por primera vez. El servicio de juegos en la nube de Microsoft se integró en Xbox Game Pass Ultimate y le permite jugar desde cualquier PC, dispositivo móvil, tableta, incluso jugar juegos de próxima generación en Xbox One.

Pero Google fue el primero en darlo a conocer, llevándolo al público; quienes respondieron con mucha indiferencia. Hoy, a menos de tres años de su lanzamiento, Google intenta desmarcarse de su marca, pero no de su tecnología.

Según fuentes de Business Insider, Google está tratando de monetizar su tecnología de transmisión, bajo el nombre de “marca blanca” de Google Stream, poniéndola a disposición de varias empresas que la utilizarán para sus propios proyectos, completamente ajenos a la marca Stadia, muchos de ellos dirigidos a otras empresas, no a los consumidores.

Si usted es un consumidor de Stadia, no, Google no hará desaparecer a Stadia, al menos no todavía. El servicio seguirá funcionando con normalidad, pero ya no será una prioridad, por lo que se recortará el presupuesto para traer más juegos de terceros al estudio.

De hecho, todo tipo de juegos, desde que Google cerró sus dos estudios de desarrollo internos hace apenas un año, cancelan todos los proyectos en los que están trabajando.

En ese momento, todavía tenían una serie de acuerdos exclusivos, incluido el estudio español Tequila Works, que estaba lanzando Gylt, una aventura sobre el acoso escolar, y aún una exclusiva de Stadia. Tales acuerdos serían muy poco probables, aunque Stadia dice que el servicio recibirá más de 100 juegos nuevos este año.

Puede que el servicio Stadia nunca haya tenido éxito, pero su tecnología es sólida. Por ello, Google ha negociado con empresas como Bungie, ATandT, Peloton o Capcom el alquiler de su Google Stream.

Un buen ejemplo es el acuerdo que firmaron con ATandT (la empresa matriz de Warner Bros durante la larga y complicada fusión con Discovery) hace unos meses. Los usuarios de AT&T Wireless, un servicio telefónico, pueden jugar gratis a Batman Arkham Knight.

Este juego funciona con la tecnología de Google, por lo que para todos los efectos, está jugando en Stadia. Aunque, no verá el logotipo de Stadia en ninguna parte y el juego ni siquiera en el catálogo de Stadia durante el resto del jugadores.

Google también se ha registrado con la marca de bicicletas estáticas Peloton, lo que le permite transmitir juegos mientras hace su cardio.

También han estado en conversaciones con Bungie (que está explorando la idea de su propia plataforma de transmisión) y con Capcom, que quiere usarla para ejecutar demostraciones de sus juegos desde la web.