Instagram agrega una nueva función que permite limitar el acoso en la app

Desde hace algunos meses, Instagram ha venido luchando en contra de la violencia entre sus usuarios instaurando nuevas medidas que permitan mantener la paz y la armonía en las conversaciones y debate que se suscitan en su plataforma.

“Creemos que las personas deberían poder transformar Instagram en la experiencia que desean. Hemos comenzado a movernos en esta dirección con herramientas como la capacidad de desactivar los comentarios o Restringir que alguien interactúe contigo en Instagram”, explicó Instagram en un comunicado.

Publicidad

Recientemente, y pensando en poder colaborar con la paz mental de las personas, la app propiedad de Facebook instauró una nueva forma de controlar el contenido delicado que pudiese aparecer en la pestaña Explorar.

La iniciativa busca que cada persona decida qué es lo que quiere ver en esta sección de Instagram, basándose en los tipos de publicaciones y si estos pueden ser tomados por ella como “molestos u ofensivos”.

“Puede pensar en el contenido delicado como publicaciones que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser potencialmente molestas para algunas personas, como publicaciones que pueden ser sexualmente sugerentes o violentas (…) Reconocemos que todos tienen diferentes preferencias sobre lo que quieren ver en Explore, y este control les dará a las personas más opciones sobre lo que ven”, agregó Instagram.

LEE TAMBIÉN: WhatsApp ya permite unirse a videollamadas una vez estas hayan empezado

“Límites”

Sin embargo, hay ciertas actitudes que esta red social no está dispuesta a tolerar y son los “discursos de odio, el acoso u otro contenido que pueda presentar un riesgo de daño para las personas”.

Por esto, con el fin de evitar al máximo este tipo de situaciones en Instagram, la plataforma ha iniciado con la prueba de una nueva herramienta que permitirá limitar las interacciones que entran a un usuario, si este acusa sentirse ofendido, acosado o acusado por un hecho en el que no tiene ninguna responsabilidad.

“El racismo y la incitación al odio no tienen cabida en Instagram”, indicó el director de Instagram, Adam Mosseri, por medio de un video en el que citó la “ola de racismo” que se ha levantado en la plataforma, especialmente por el caso contra tres futbolistas negros de la selección de fútbol de Inglaterra, tras perder la final de la Eurocopa contra su igual de Italia, el pasado 11 de julio.

“Las personas necesitan sentirse cómodas. Necesitan sentirse seguras al expresarse si van a usar Instagram y para que todo funcione”, añadió Mosseri.

De acuerdo con el directivo de Instagram, la nueva herramienta tiene un nombre sencillo y funcional, teniendo en cuenta la situación que se busca contrarrestar: “Límites”. Así, con esta opción se busca alcanzar dos objetivos:

1. Reducir el bullying, matoneo o acoso dentro de la plataforma.

2. Permitir que las víctimas de acoso tengan una herramienta con la cual poder defenderse o evitar al máximo que esta situación las pueda afectar aún más.

“Sabemos que las personas a veces se encuentran en momentos temporales de verdadero riesgo y dolor, y queremos darles herramientas para protegerse en esas situaciones”, manifestó Mosseri.

Por el momento, la nueva función está disponible como una versión beta que están usando los usuarios de algunos países seleccionados, con el fin de revisar y analizar el comportamiento de estos antes de instaurar una versión alpha para todas las personas registradas en la plataforma.

“Espere escuchar más de nosotros en ambos frentes (prevención y defensa) en los próximos meses”, finalizó Mosseri, asegurando que la idea es seguir trabajando en formas que permitan reducir poco a poco el acoso y odio en Instagram.