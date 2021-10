Panameños son expertos bajando cerveza y más los fines de semana

La diferencia entre beber mucho, poco o ser algo crónico se mueve en una línea muy delgada y pocas son las personas que se dan cuenta hasta cuando ya es tarde, es por eso que tener un consumo responsable se vuelve muy importante, sobre todo en estos momentos en el caso de Panamá que todo se reactiva debido a la finalización del toque de queda.



LEE TAMBIÉN: MSD solicita el uso de emergencia en EE.UU. de su pastilla contra la Covid-19

Publicidad



Eduardo Méndez, especialista en consumo responsable de bebidas alcohólicas en Latinoamérica, destacó en una conferencia sobre este tema, que las bebidas alcohólicas no son malas, el problema radica en la cantidad que se consume, por lo que es importante es seguir algunas recomendaciones para pasarla bien.



El experto en este tema contestó varias de las interrogantes y despejó las dudas de muchos mitos que existen para evitar la goma y los peligros que representan para una persona hipertensa.



¿El panameño sabe beber?

Esa definición es un poco compleja, porque habría que entender con el hecho de saber beber. Muchos lo vinculan con las bebidas, debido a que tendría que ver el carácter de sabor, aroma o estructura y la otra que es la responsabilidad con el disfrute de las bebidas alcohólicas. Esta el hecho de saber beber y los criterios que están de moda principalmente.



¿Cuándo una persona puede decir que está ebria?

La OMS suele poner una regla que se llama 4, 3, 2,0, de los efectos que varían de una persona a otra como la estatura, peso, estado anímico, entre otras cosas. Esto ayuda a entender cómo se puede establecer un patrón de consumo. Eso llega a ser 0 cuando dependiendo de la condición de riesgo, como cuando se conduce un vehículo, o menor de edad, o la etapa de gestación en las mujeres. No hay cantidad moderada para esos tres grupos.

Lo que te puede decir es que todos tenemos esa voz interna que nos dice que no sigamos, pero seguimos bebiendo por múltiples factores. Todo parte de un punto desde que se sabe cuándo no se comporta, no reaccionas y lo haces cotidianamente.



¿Cómo se determina que eres un bebedor crónico?

Es complejo, pero hay 5 factores que deben tomarse en cuanta. El primero, que toda festividad debe tener presencia del alcohol, segundo, las personas no se presentan si no hay consumo de alcohol, tercero, si existe la presencia de lagunas mentales cuando se consume alcohol, cuarto, el cambio radical de la conducta, se pone violento o triste. Se puede dar cierta idea con personas de alcoholismo de negar su adicción. También existe la predisposición familiar que uno de la familia tenga problemas de alcoholismo.



En Panamá, se bebe todos los días.

Está vinculado en un consumo concentrado a los finales de la semana, está vinculado a los días de la semana laboral. Lo que no quiere decir que a los otros días no sea.



¿Qué es lo que más consume el panameño?

La cerveza sigue siendo por volumen lo que más se consume no solo en Panamá. Estos cambian a medida de la ocasión o el entorno social. Me muevo de la cerveza, destilados, whisky, ron, vodka, ginebra.



Cinco mitos que siempre surgen en cuanto al consumo.

Los mitos inician con la cucharada de aceite, mucho se dice que ayuda a distribuir en las paredes del estómago para disminuir el consumo del alcohol, es falso, que causa es que lo encapsulan y no ayuda en nada. Otro va por el consumo del café cargado, esto puede causar un nivel de energía, pero para nada la cafeína ataca la concentración del alcohol en la sangre. Es una realidad el que comamos, no importa que comas, lo importante es que comas. El alcohol no se digiere, el estómago la deja pasar al intestino y luego a la sangre. No es mágica la comida, pero si retrasa la velocidad con la que el alcohol ingresa a la sangre.



Tomar leche, productos lácteos, para estar en mejor condición es falso, en México se cree el picante, chicharrón o arepa, no importa la comida, si no comer.



Dos recomendaciones para no excederse.

Planificar la fiesta a la que van a ir, cómo vas ir, debe planificar como vas a ir a la fiesta. Al final en el exceso que quedan son riesgo, peligro. La celebración tiene que ver con momentos memorables, debe haber moderación.

Consumir alimentos e hidratarse, aunque no lo crean resulta muy importante para nuestro organismo.



¿Los jóvenes siguen las mismas tendencias de consumo para adultos?

Definitivamente somos animales sociales, es por eso que el papel de los adultos es vital, por mucho esfuerzo que se haga o del Gobierno, siempre se tendrá en cualquier conducta con los individuos que hagan. Los adultos tienen un rol importante. Si en mi casa no ha y comunicación bebida, en mi entorno está aceptado. Hay una edad para iniciar a beber, pero previo a eso nadie dice que se puede empezar a beber. Al final existe la curiosidad, hasta el momento que describiremos. Si cortamos eso, entonces voy a disminuir los riegos.



¿Cómo afecta el alcohol a una persona hipertensa y a las embarazadas?

Es un nivel de riesgo muy alto, en el caso de la presión arterial, como la hipotensión, lo que es igual de peligroso, lo importante que es el alcohol es una sustancia que deprime o modifica el sistema nervios central, debemos tomarla muy enserio. Es sumamente importante. Es momento que acudamos a nuestro médico y consultar para saber más del tema.

En el caso de las embarazadas, tiene que ver con el síndrome de alcoholismo fetal, dentro del vientre, se nos olvida que se está formando un bebé, es vulnerable a todo lo que consuma la mujer. Tenemos una proyección que un trago en una mujer se multiplica por 10. Es un tema que debemos tener en cuenta. Hay que tener conciencia, se puede beber.

¿Cómo han decidido manejarse los comercios ahora que todo se ha reactivado?

Hemos compartido las mejores prácticas, de hecho está dentro contemplamos que sean híbridos Las normas del Minsa, en conjunto con los restaurantes y más. De hecho al inicio de la pandemia le hicimos una donación a personal de listas discotecas y bares. Para nosotros era importante.

Que celebren y disfruten pero tomando decisiones, el problemas no está en las bebidas alcohólica, está en el mal uso. No confundir celebración con exceso o peligro, porque ahí es donde empiezan los problemas. Acompañados de la responsabilidad. Queremos que la gente aprenda a vivir mejor.