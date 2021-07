Revelan videos sobre la desaparición de "Chirri"

¡Qué locura! Un perrito llamado Chirri tiene en vilo a medio Panamá, luego que sus dueños informaran que el can había sido robado en el exclusivo sector de Paitilla.

Importantes cuentas en resdes sociales se solidarizaron ante este hecho y postearon fotos del animal, que supuestamente fue robado, a punto de amenazas con arma blanca.

Hoy, se revelaron videos de una cámara de seguridad cercana al lugar donde ocurrió este incidente, en el que se observa a Chirri, cuando se va detrás de una joven, que luego lo toma en brazos y se lo lleva.

Contrario a lo que se indicó no hubo violencia ni amenazas durante este hecho.

Todavía el perrito no aparece por lo que se pide a la persona que se lo llevó, ya identificada, que entregue al animal.