Modelo de OnlyFans rompe en llanto tras tener sexo con 100 hombres

¡Misma ponchi! Lily Phillips, actriz de OnlyFans, rompió en llanto tras cumplir el reto de tener sexo con 100 hombres diferentes en menos de 24 horas. A sus 23 años se ha vuelto viral en las redes tras anunciar por esta rutina de buca acción.

Lily decidió hacerlo a pesar de los avisos y preocupaciones de sus seguidores, en su gran mayoría que le dijeron que no era necesario que pasara por eso.

Fue el documentalista Joshua Pieters, que decidió grabar la historia para posteriormente contar toda la experiencia al mundo entero. Esta entrevista fue subida a su perfil de YouTube y narra cómo se sintió durante todo el día.

Según el reportero que entró a la habitación, el lugar "apestaba" tras la visita de más de 100 hombres y aunque al principio la joven aseguró que se encontraba bien, acabó desmoronándose. "Esto ha sido algo así como ser una prostituta", confesó con los ojos llorosos.

Uno de sus mayores miedos era no haberles dado "un buen rato" a los hombres con los que estuvo. "Ciertamente, no esperaba ver a Lily tan molesta al final de todo. Pensé que tal vez en los años venideros ella recordaría este día con tristeza, pero no tan inmediatamente después", explicó el documentalista.

Otra de las cosas que llamó la atención, es que a pesar de llorar, también dijo que se sintió mal porque todos no pudieron venirse en ella.

A pesar de la tristeza que mostró en el vídeo, lo cierto es que la creadora de contenido en OnlyFans ya tenía en mente su nuevo desafío.

Ahora su meta es acostarse con 1.000 hombres en 24 horas: "Lo soñé con mi asistente. No puedo esperar... es muy emocionante. Será un récord mundial. ¡Un verdadero desafío!".

