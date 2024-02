Nerry Money: ‘Yo soy feliz, gracias a Dios estoy bien’

El artista de género urbano Nerry Money dejó muy claro que no le importa lo que digan de él, pues está enfocado en lo suyo.

Las declaraciones del cantante se dan luego de que, en una de sus presentaciones de Carnaval, se cayó de la cerca de metal, al querer interactuar de cerca con el público.

Pues le contamos, que, aunque tuvo algunos abucheos en los culecos de la Cinta Costera, Nerry dio todo en la tarima y durante su “show” decidió lanzar al público, pero no le fue nada bien, pues quedó con la cabeza casi en el piso y los pies hacia arriba.

Luego como un artista que es, se levantó y siguió con la presentación, mientras el público reía; el video de la caída recorre las redes sociales. Tras esto, él salió a dejar claro a sus fanáticos que está bien.

“Ódienme. Yo soy feliz, gracias a Dios estoy bien… REAL SHOW MAN”, dijo en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía.

Añadió: “Digan lo que digan, ME ROBÉ EL SHOW. Me caí y me levanté más fuerte ATT: El trendig JM. Bendecido Dios no me deja pasar vergüenza”

