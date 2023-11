PayPal vs. Apple Pay: ¿Cuál es el mejor método de pago en Estados Unidos y qué alternativas hay a ellos?

En la era digital actual, los métodos de pago a través del móvil han ganado una posición destacada, brindando a los usuarios opciones rápidas y convenientes. Dos de los métodos más populares son PayPal y Apple Pay, cada uno con sus propias características y ventajas. Te presentamos un análisis comparativo de estos dos servicios e-wallet para que puedas tomar la decisión que más te convenga. ¡Vamos allá!

Facilidad de uso y disponibilidad:

En cuanto a este factor, podemos afirmar que PayPal es un servicio transaccional con una aplicación muy fácil de usar y compatible con toda variedad de dispositivos. También es más comúnmente aceptado por una amplia gama de empresas, incluidas las casas de apuestas en Estados Unidos.

Apple Pay, en cambio, es un servicio diseñado específicamente para el ecosistema Apple, lo que lo convierte en una opción del para usuarios de iPhone, iPad, Apple Watch y Mac. Se integra sin problemas con estos dispositivos, permitiendo pagos rápidos y seguros. Es cierto, sin embargo, que no está tan popularizado para las compras online o las transacciones de dinero, pero cada vez se está adoptando más y ya hay más de 3 casas de apuestas con Apple Pay en Estados Unidos.

Ahora, además, PayPal se ha unido a Apple Pay, lo que significa que puedes pagar desde tus tarjetas PayPal usando el Apple Wallet.

Seguridad y privacidad

Tanto PayPal como Apple Pay utilizan la tecnología de tokenización para proteger sus datos financieros. Esto significa que tus datos nunca se comparten con el comerciante, lo que ayuda a prevenir el fraude o cualquier tipo de intento de robo. Por un lado, PayPal Ofrece la opción de usar la autenticación de dos factores y notificaciones en tiempo real para transacciones. Por otro, Apple Pay usa tecnologías como Touch ID y Face ID para autenticar transacciones y no almacena la información de la tarjeta en el dispositivo ni en los servidores de Apple, lo que aporta un componente extra de privacidad.

Conveniencia y velocidad

PayPal y Apple Pay en este sentido son igual de convenientes: los dos métodos de pago facilitan la rapidez de las transacciones.

Con PayPal, vinculas tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito para realizar pagos sin tener que ingresar su información de pago manualmente. Con Apple Pay, puedes pagar con tu dispositivo Apple simplemente usando Face ID o Touch ID y es muy rápido, de hecho, más que PayPal. Ambos pago llegan inmediatamente al receptor, o en un máximo de horas.

Si quieres pagar con Apple Pay desde tu ordenador, también es posible; solo deberás hacerlo desde Safari.

Límites y comisiones

PayPal y Apple Pay tienen ambos límites en el monto que puede depositar en una casa de apuestas. El límite varía según la casa de apuestas, pero generalmente es de entre $100 y $1.000.

En cuanto a comisiones, ni PayPal ni Apple Pay suelen cobrar ninguna comisión por los depósitos, pagos o transferencias.

Un universo a explorar: ¿Qué métodos de pago existen más allá de estos dos?

Si por el motivo que sea, no te interesa usar ninguno de estos dos métodos de pago digital, no te preocupes: hay vida más allá de Apple Pay o Paypal, sobre todo en la era actual donde los monederos electrónicos se han diversificado trayendo nuevas alternativas. Aunque puede que sean más nicho y que no las encuentres disponibles en todos los ecommerce o tampoco en las casas de apuestas, te dejamos con otras opciones a considerar:

1. Google Pay o Amazon Pay: dos servicios de pago en línea que ofrecen diferentes funciones y están asociados con sus respectivas plataformas. Puedes usarlos para realizar pagos en tiendas físicas, en aplicaciones y en línea. También permite enviar dinero a amigos y familiares.

2. Venmo: este es un servicio de pago móvil que permite a las personas enviar y recibir dinero entre ellas utilizando una aplicación. Es especialmente popular en los Estados Unidos y se utiliza para dividir gastos, realizar pagos a amigos y demás. También puedes usarlo en muchos e-commerces para pagos, y en las casas de apuestas.

3. Bizum: Este sistema de pagos online es muy famoso en España y por ahora no es fácil acceder a él si no tienes un número de teléfono español. Bizum proporciona un sistema cómodo y seguro tanto para compras como para transacciones entre familiares o amigos. También existen muchas casas de apuestas que usan Bizum al igual que Paypal en España, donde el Apple Pay no es tan común.

